Marcelo Polino reveló por qué se va a vivir a Chile

Marcelo Polino tuvo un 2021 marcado por distintos proyectos laborales y tras unas vacaciones, decidió cambiar su rumbo y aventurarse a una nueva oferta que le implica dejar la Argentina. Según él mismo confió, se va a Chile para ser parte del jurado de un reality de canto llamado El retador.

El periodista que ofició de jurado en varias temporadas del Bailando, participó de Flor de equipo como embajador de Masterchef Celebrity y se despidió de la pantalla unas semanas antes de que el ciclo de Telefe cambie de conductora. Si bien la información ya era de público conocimiento, durante la emisión de este sábado de Polino Auténtico por Radio Mitre, el periodista reveló que se está por ir a vivir a Chile.

“Desde Mega me contactaron a fin de año en 2021. Yo estaba organizando unos proyectos para quedarme en Argentina y sonó el teléfono. Cuando me propusieron El retador yo dije: ‘Wow, es el show de talentos que yo quiero hacer’, porque veía la versión mexicana”. En el último tiempo,el periodista de espectáculos había sido tentado para unirse al certamen Adivina quién canta, donde Natalia Oreiro será la conductora pero él ya tenía su decisión tomada.

Marcelo Polino ya está haciendo promociones en el país vecino y en una entrevista con BioBio Chile, detalló: “Para mí, que me dedico a ser jurado de programas de talentos, es el reality perfecto, porque combina todas las disciplinas, los desafíos, todas las noches es una final. Para mí es el show más completo que hay en la TV mundial”.

Además, destacó: “Yo tengo un perfil de jurado fuerte, implacable a la hora de dar una evaluación, utilizando el humor, sacando la faceta más didáctica, siendo irónico en ocasiones. La verdad trato de representar a la persona que está viendo desde la casa. Creo que mi mayor virtud, como jurado, es decir lo que piensa la gente”.

“Por ahora sé que se está realizando un casting bastante amplio. Me cuentan que ha llegado gente muy talentosa para este programa, así que estoy muy emocionado de llegar y ponerme a trabajar de lleno en esto”, agregó en la nota.

Y sobre qué será lo que evaluará, anticipó: “Además de talento, que es lo que se está buscando, la persona tiene que lograr transmitir algo, traspasar la pantalla, generar emociones. Uno puede ver, por ejemplo, que hay gente que canta muy bien, o que baila formidable, pero en el fondo no transmiten nada. Entonces, además de hacerlo bien debe tener magia y carisma”.

Además, Polino confió que seguirá con su ciclo radial en Mitre y que lo hará desde Chile: “Inicialmente tendré que hacerlo desde allá pero evidentemente habrá algún fin de semana en que tenga que volver, no va a ser problema. Estoy abocado a esto”.

Diás atrás, el periodista contó que desde hace un tiempo, sumó una nueva adicción a su vida que le demanda pasarse horas con el celular en la mano, una conducta que él mismo reconoce que no es buena. ¿De qué se trata? Como les pasa a muchas personas alrededor del mundo, hay una red social en particular que lo tiene fanatizado.

“Me idioticé con TikTok y me paso horas viendo videitos de cualquier cosa ya”, confesó. Igual resaltó algo positivo con esta nueva actitud que barrió otra conducta abusiva que practicaba: “De a poco estoy perdiendo el hábito de entrar a Facebook”. De todos modos, reveló que pasarse tantas horas mirando el teléfono es un hábito que no puede dejar de lado a un punto preocupante.

