Hospital El Potrillo cuenta con un destacado y activo servicio de APS

Ofrece prestaciones de atención primaria, enfocadas en el cuidado de la salud de las comunidades originarias y criollas. En los primeros meses del 2022 reforzaron la vacunación COVID para seguir avanzando en la cobertura de la población total.

Entre los numerosos servicios que ofrece a la comunidad el hospital de El Potrillo, cuenta con el consultorio de APS -Atención primaria de la Salud- destinado a facilitar el acceso al sistema de salud de la población, especialmente de las familias originarias y garantizarles las múltiples prestaciones que se encuentran disponibles de manera gratuita.

El equipo de este servicio está coordinado por la licenciada Noemí Pérez, enfermera universitaria wichí, y conformado por agentes sanitarios que se desempeñan en el hospital y en las comunidades originarias y criollas, que se asientan en su área de responsabilidad sanitaria, en la zona oeste de la provincia.

La licenciada comentó que durante los primeros meses del 2022, además de las tareas cotidianas que tienen a cargo, el equipo “trabajó fuertemente en la campaña de vacunación COVID”, no solo en lo que respecta a la aplicación de las dosis que componen el esquema, sino también “en la concientización de la población sobre la importancia de la vacuna y de estar vacunados para cuidarnos entre todos”.

Amplió indicando que, si bien el hospital cuenta con el vacunatorio COVID fijo a demanda, donde los vecinos se acercan a recibir las dosis, los agentes sanitarios, capacitados oportunamente desde el área de inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano “llevan la vacuna a cada comunidad y concretan su aplicación”, a fin de seguir avanzando en la cobertura de la población objetivo, ya sea iniciando o completando cada uno de los esquemas.

Sobre la modalidad implementada, describió que “continuamos día a día, haciendo el rastrillaje, buscando a aquellas personas que todavía no se vacunaron por distintos motivos y procedemos a la vacunación”.

“Es muy gratificante para nosotros seguir trabajando por el bienestar de nuestras comunidades y de cada persona. Alentamos a todos a que decidan vacunarse y a no bajar los brazos, para seguir avanzando en la lucha permanente que venimos llevando contra la pandemia”, añadió.

En la misma línea, señaló que en cada lugar y de manera programada, “aplicamos las vacunas de calendario, hacemos los controles antropométricos y nutricionales, entrega de leche y controles de enfermería”. Para ello, el servicio cuenta con un móvil propio “para el traslado a las comunidades” y las prestaciones se brindan en todas las edades, acentuando siempre el trabajo en niños y embarazadas.

“Desde la coordinación del servicio, trabajamos a la par con los agentes sanitarios, acompañando y apoyando para dar lo mejor a cada comunidad y cuidar la salud de cada uno de sus integrantes, no solo desde los servicios gratuitos, sino también a través de la promoción de la salud a través de charlas y consejería” aseguró la licenciada.

Por su parte, desde la dirección del nosocomio, precisaron que el equipo de APS lleva adelante las salidas a terreno “hacia las 64 comunidades que tenemos en nuestra área de cobertura, algunas que se encuentran cerca del hospital y otras bastante alejadas”.

Las recorridas con los servicios que prestan los agentes sanitarios se hacen a diario y, además, periódicamente, se organizan operativos acompañados por los obstetras para los controles prenatales de rutina y, otras veces o en conjunto, por los médicos, para dar las atenciones a niños y adultos, en la propia comunidad.

