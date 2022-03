El concejal Piñeiro solicito los resultados de Auditorias contables y operativas realizadas a Crucero del Sur

Compartir

El concejal Gerardo Piñeiro solicitó al Intendente Jofre información sobre las distintas auditorias sobre Crucero del Sur y que ”antes de analizar cualquier pedido de aumento del boleto a $85, tenemos que saber los motivos que impiden a la Empresa Crucero del Sur brindar con normalidad el servicio”.

“En septiembre de 2018 el Intendente Jorge Jofre anunciaba la realización de Auditorias Contables y Operativa a la Empresa Crucero del Sur, y nunca dieron a conocer sus conclusiones, y al no haber tomado estado público, ni enviadas al Concejo Deliberante más allá de su desactualización es importante saber ante qué empresa estamos depositando el servicio de transporte público urbano de pasajeros”, explicó el edil.

“Que la Empresa no brinda un buen servicio no es noticia, que no cumple con las obligaciones establecidas en el pliego no asombra a nadie, pero lo que sí necesitamos saber es que el intendente nos informe la Cantidad de Líneas que actualmente se encuentran cubierta por la Empresa Crucero del Sur prestando el servicio de transporte urbano, su recorrido, su extensión en cuadras y/o kilómetros que cubre desde ambas cabeceras; cantidad de móviles destinados por la Empresa Crucero del Sur para cubrir cada uno de las Líneas, individualizando correctamente los cronogramas de horarios fijados de salidas de cada uno de las cabeceras, frecuencias horarias en que se cumple actualmente el servicio; Si la Municipalidad cuenta con un registro de control sobre los móviles que se encuentran con Revisión Técnica Obligatoria RTO exigidos para circular; si los mismos cuentan con la cobertura de seguro de los usuarios transportados y de terceros; Si la Empresa Crucero del Sur ha incorporado nuevas unidades con la finalidad de mejorar el servicio en forma ágil, seguro y eficiente para los vecinos de la ciudad”, afirmó Piñeiro.

“Antes de tener esta información es imposible hacer ese diagnóstico que nos permita diagramar un buen servicio de colectivos urbanos en la ciudad”.

Para Piñeiro, ”no podemos seguir trasladando el problema al vecino, así como están las cosas el boleto a 45$ ya es caro por el mal servicio que presta la empresa, y si no ke cierran los número que de un paso al costado y que permita que otras empresas se hagan cargo”, finalizó.

