La drástica decisión de Benjamín Vicuña que lo aleja más de la familia de la China Suárez

El chileno reaccionó luego del festejo de cumpleaños de la actriz.

Si bien se separaron en agosto del año pasado, continúan siendo una familia. Es que aunque Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña hayan decidido terminar su relación, ambos siguen unidos por los hijos que tienen en común -Magnolia y Amancio- y la familia ensamblada que formaron durante el tiempo que estuvieron juntos: el chileno ya era padre de Bautista, Beltrán y Benicio -de su pareja anterior con Carolina Pampita Ardohain- y la actriz era madre de Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré.

Cuando anunciaron su ruptura aseguraron que había sido en buenos términos y que no había terceros en común. Las especulaciones al respecto no tardaron en llegar y aunque en un principio surgió el rumor de que el actor la había engañado con la camarera de un restaurante, lo desestimaron de inmediato. Incluso la propia la ex Casi Ángeles aseguró que no era cierto.

Luego llegó el escándalo con Mauro Icardi, luego de que Wanda Nara descubriera que el futbolista tuvo un encuentro en un hotel de París con la actriz argentina. Y más tarde ella confirmó su relación con el empresario español Armando Mena Navareño, con quien mantiene una relación a distancia y quien por estos días se encuentra en Buenos Aires: viajó para estar presente en el cumpleaños de la ex protagonista de ATAV.

Benjamín Vicuña, por su parte, también presentó nueva novia: está en pareja con Eli Sulichin, a quien conoció en diciembre en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. La joven es hija de una amiga de la modelo que desde un principio dio el visto bueno sobre aquella relación.

Mientras tanto, Vicuña y la China parecen estar cada vez más alejados y se limitan a hablar solo de cuestiones vinculadas a sus hijos. Por caso, la madre del actor chileno instruyó a sus abogados a que se encarguen de la situación legal de la casa en la que ahora está viviendo la actriz: dicen que dicho inmueble lo habría adquirido el actor y lo habría puesto a nombre de Suárez.

“No te preocupes. Yo arreglo esto”, le habría dicho su madre a Vicuña. “Se preocupa lisa y llanamente por proteger las ganancias del clan”, dijo un periodista chileno al respecto.

En las últimas horas, luego de que la China celebrara su cumpleaños, el actor tuvo un gesto que lo alejó aún más de la familia Suárez: dejó de seguir en Instagram a la madre de la actriz, con quien tenía una excelente relación y quien ha viajado más de una vez con la China para quedarse al cuidado de sus hijos: ha ido a Miami cuando ella ha tenido que trabajar, y también se instaló en España cuando la actriz filmó la serie con Álvaro Morte. Su madre dejó sus actividades en Buenos Aires para acompañar a su hija y ayudarla con sus nietos.

A su ex pareja, en tanto, la había dejado de seguir cuando surgió el escándalo con Mauro Icardi. Y ella tuvo la misma actitud. Pese a su (mala) relación virtual, ambos mantienen diálogo por el bien de sus hijos y buscan lo mejor para ellos.

