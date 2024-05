Uber lanzó Teens, la solución de movilidad para familias con adolescentes en Formosa

Uber anunció que, a partir de ayer, está disponible en Formosa una nueva solución para familias en movimiento. Con Uber Teens, padres, madres o tutores, pueden invitar a adolescentes a cargo (de entre 13 y 17 años de edad) a crear una cuenta en la app de Uber que les permitirá solicitar viajes bajo supervisión, viajando con los socios conductores mejor calificados y con todas las funciones de seguridad incorporadas.

Desde actividades deportivas y salidas al cine, hasta compromisos escolares y juntadas con amigos, la adolescencia está llena de momentos imperdibles, y con ellos, desafíos cotidianos para llevar y traer a hijas e hijos. “Con Uber Teens buscamos, mediante la tecnología, conciliar la tranquilidad de padres y madres con la medida justa de independencia para hijos adolescentes, integrando todas las funciones de seguridad que ofrece Uber de manera siempre activas” comentó Eli Frías, Responsable de Operaciones para Argentina, Uruguay y Paraguay. “Uber Teens brindará visibilidad en todo momento de la actividad de los adolescentes registrados en el perfil familiar del adulto, con notificaciones y seguimiento de los viajes en tiempo real”

Cómo configurar una cuenta para adolescentes desde el perfil del adulto

A través del Perfil Familiar en la aplicación de Uber, un padre, madre o tutor puede invitar a su hijo/a adolescente a crear una cuenta. El adolescente recibirá un link de la app de Uber para crear su cuenta de Uber Teens y completar el registro de seguridad. Una vez que se confirme el registro, el adolescente está listo para comenzar a solicitar viajes.

Cómo se integra la seguridad

en la experiencia familiar

Todos los viajes de adolescentes tienen funciones de seguridad habilitadas automáticamente. Estas funciones no pueden ser desactivadas por el adolescente, el socio conductor registrado en la app o el padre/tutor.

Seguimiento en tiempo real de viajes: Padres y tutores de adolescentes pueden hacer seguimiento del viaje del adolescente en tiempo real. Además, para estos viajes, los padres recibirán información sobre el socio conductor registrado en la App, el vehículo y la ubicación, para que sepan exactamente a dónde va su hijo/a y quién está al volante.

Código PIN: El viaje no podrá iniciarse hasta que el socio conductor registrado en la App ingrese el código correcto para asegurar que los adolescentes suban al vehículo correcto.

RideCheck: A través de tecnología GPS se detectan anomalías como un desvío de ruta, una detención inesperada o un viaje que termina antes de tiempo. De ocurrir uno de estos escenarios, se envía un mensaje tanto al usuario como al padre/madre, facilitando opciones de soporte y acceso a herramientas de seguridad

Grabación de audio disponible en los viajes: La función de grabación de audio de Uber permite a los usuarios o a los socios conductores registrados en la App grabar el audio de su viajes directamente a través de la aplicación y guardar los archivos encriptados para utilizarlos en caso de realizar un reporte.

Comunicación ampliada: Los padres y tutores podrán contactar al socio conductor registrado en la App en cualquier momento del viaje mediante un sistema de comunicación anonimizada, para no revelar información personal.

Conductores altamente calificados y con experiencia: Todos los socios conductores realizan un robusto proceso de activación que incluye la validación de documentos, revisión periódica de antecedentes y tecnología de reconocimiento facial mediante una selfie aleatoria. Sólo los socios conductores que, además de haber pasado estos procesos, tengan mayor experiencia conduciendo con la app de Uber y las más altas calificaciones por los usuarios de la app, podrán recibir solicitudes de viajes en Uber Teens.

Uber Teens es el resultado de más de dos años de desarrollo, que incluyó consultas con especialistas globales en seguridad, para atender una necesidad prioritaria para las familias modernas: una alternativa confiable para que las y los jóvenes realicen traslados con independencia, bajo la supervisión de adultos responsables.