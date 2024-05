Usuarios de Refsa se mostraron preocupados ante los costos en las facturas de la electricidad

Vecinos de la ciudad de Formosa, en contacto con este matutino se mostraron indignados ante el costo “desmedido” en las facturas de la energía eléctrica y que tienen vencimiento este 6 de mayo.

Uno de los pobladores de la ciudad indicó “es impresionante lo que terminamos pagando de energía eléctrica. Puedo asegurar que muchos de los usuarios han quedado pasmados con las facturas de este mes”. Y es que dicen no entender los costos, ya que el Gobierno Nacional frenó los incrementos en la energía, el gas y los combustibles, la nafta y el gasoil aumentaron desde este 1 de mayo un 4% debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo.

“Necesitamos que alguien haga algo al respecto, no es posible que no respeten lo que en Nación se hace”, explicaron.

Al mismo tiempo piden que las autoridades de Defensa al Consumidor o del Pueblo tomen cartas en el asunto para que se pueda llegar a algún tipo de solución al respecto. “Estamos pagando la energía que usan en otras provincias parece”.

Aguas

Asimismo, hicieron mención al servicio del agua también, el que aseguran tiene un costo muy alto y la calidad del mismo es muy baja.

“El servicio de agua también es un problema en nuestra ciudad, hay muchos usuarios que pagamos mucho más que otros y aún no tenemos medidor”.