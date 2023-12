Marcelo Ugelli: «Vamos a seguir con la política habitacional provincial»

El administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, se refirió a la situación de la obra pública de Formosa tras los anuncios de paralización realizados por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Manifestó que si bien todavía no hay precisiones desde la nueva gestión nacional, adelantó que “en las primeras declaraciones dijeron que se suspenderán las licitaciones de nuevas obras públicas”.

Ahondó en explicar que esto “engloba a todas las áreas que trabajamos en esa temática” y se mostró preocupado porque ello “abarca a todo un rubro, un componente laboral, una actividad que directa o indirectamente comprende a un sector muy importante de nuestra economía que se va a ver afectado en forma negativa”.

Recordó que en 27 localidades “hay obras de viviendas en distintos grados de avances”, poniendo como ejemplo las 140 que se están construyendo en El Colorado, las cuales presentan un progreso cercano al 80%.

En tanto, realzó lo esbozado anteriormente por el gobernador Gildo Insfrán, quien “había dicho que Formosa va a continuar con las obras, no al paso al que venían, sino más lento pero seguro”.

“Esa es la directiva general del Gobernador y sin duda nosotros vamos a seguir con la política habitacional provincial”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “la vivienda social que financia la Nación es un complemento de la política habitacional que lleva adelante la provincia”, por lo que “cuando pasan estas cosas (los anuncios de ajuste y paralización) todo decae”.

No obstante, dijo que “vamos a esperar que asuman las nuevas autoridades y ahí nos sentaremos a conversar todas las partes”, cerró.