María Eugenia Vidal acusó de “violento, mitómano y autoritario” a Gildo Insfrán por decir que ella tiene un “retraso mental”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal volvió a enfrentarse con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tras su gira por esa provincia, después de que le dijera que ella tiene un “retraso mental”. Así, lo acusó de “violento, mitómano y autoritario” en un tuit que publicó junto a un fragmento de video en el que el mandatario formoseño desde 1995 la critica.

“A Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un ‘retraso mental’. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo”, tuiteó la exgobernadora bonaerense.

La diputada compartió un video en su cuenta de Twitter en el que el gobernador dice: “Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan. No sé”. Tras estas palabras, la sala, repleta de funcionarios provinciales, aplaudió.

Tras el tuit de Vidal, muchos referentes de la oposición se expresaron en contra de los dichos de Insfrán. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó: “Todo mi apoyo a Vidal. Es inconcebible que un gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir”.

Todo mi apoyo a @mariuvidal. Es inconcebible que un Gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir. https://t.co/YvFSIFV2jS — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 15, 2022

Por su parte, la titular de Pro, Patricia Bullrich, repudió lo sucedido y, en su cuenta de Twitter, publicó: “¡Qué se puede esperar de un dictador! Trabajamos juntos por la libertad de los formoseños. ¡María Eugenia, estamos con vos!”.

El diputado Mario Negri escribió: “Mi solidaridad con María Eugenia Vidal, que en Formosa recibió ataques de la patota del PJ y agravios del gobernador preferido de Cristina y Alberto. Insfrán hace décadas que confunde Estado y Gobierno con él mismo. Atrasa un siglo”.

En tanto, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, sostuvo: “No solo su frase es terrible, lo lamentable son los aplaudidores, que son una expresión patética de un modelo autoritario y feudal”.

El secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli, sumó su apoyó a la diputada. No sé que es peor, si Insfrán diciendo que Vidal tiene un atraso mental o las personas que lo aplauden. Lamentable que un gobernador use una discapacidad de manera peyorativa para insultar a alguien, la violencia de Insfrán no tiene límites”, planteó.

“Mi repudio total y absoluto. Comentario fuera de lugar, retrógrado y misógino. Mi apoyo a Vidal que se anima a ir a lugares como Formosa o Santiago del Estero, donde te persiguen desde que pisas la provincia hasta que te vas. Lo viví en persona y sé lo que son”, dijo la diputada Dina Rezinovsky.

Más tarde, el bloque de diputados de Pro difundió un comunicado en el que pidió por el cese de la “violencia” y del “autoritarismo”.

Insfrán, contra los dirigentes porteños opositores

Ayer, el conflicto comenzó cuando Insfrán dijo en las últimas horas que les pasará “por encima” a todos los “porteños” que traigan para competir en las elecciones provinciales. Durante una gira en suelo formoseño, la exgobernadora planteó que no se dejará intimidar por “punteros” durante su estancia en la provincia. “No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, advirtió.

Desde hace unos meses, los dirigentes políticos empezaron con recorridas por diferentes provincias con la intención de capturar los reclamos de los votantes y darse a conocer para las elecciones nacionales de 2023. En ese marco, Vidal viajó a Formosa para realizar su gira allí y desde su llegada denunció que el gobernador mandó “punteros” para intimidarla.Esto dijo Insfran sobre los dirigentes porteños opositores

En una conferencia de prensa, el gobernador dijo: “No nos van a hacer agachar la cabeza, que traigan todos los porteños que quieran que les vamos a pasar por encima”.

Por eso, y ante las presiones de “punteros políticos” en los distintos municipios de la provincia, Vidal aseguró que “Formosa quiere un cambio” y explicó: “Este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer”.

En ese sentido subrayó que durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires en el período de 2015-2019 se enfrentó al narcotráfico y la Policía “corrupta”. “Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, aseguró.

