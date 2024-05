Martín Menem cruzó a la CGT: «Ningún país salió del pozo haciendo paro»

El titular de la Cámara baja cuestionó la medida de la central obrera y aseguró que «torcer una inercia empobrecedora no es fácil».

En la previa del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la administración de Javier Milei, Martín Menem cuestionó a la central obrera. «Ningún país salió del pozo haciendo paro», advirtió.

«Como todas las cuestiones, llevan tiempo. Fueron 240 meses nefastos, van cuatro meses y medio. Hay que ser más pacientes. Torcer una inercia empobrecedora no es fácil», afirmó Menem.

El titular de la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que hay sectores importantes del sindicalismo que se muestran racionales. También denunció que el país, «en términos de trabajo tiene el mismo empleo registrado desde hace 30 años».

«Habla del absoluto fracaso de las políticas que tenemos. Hay muchos que lo están viendo, otros que son más combativos», subrayó.

Por otra parte, Menem rechazó las denuncias del kirchnerismo sobre presuntas irregularidades en el texto de la Ley Bases, que comenzó a debatirse ayer en comisiones del Senado. «Ocurre permanentemente, depende de empleados que hacen un trabajo excepcional, pero en un texto que tiene más de 500 artículos por ahí alguna palabra, alguna coma, algo mínimo que no cambia para nada el sentido de la ley», dijo.

«El que me acusa -por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados- conoce el funcionamiento, y viene sufriendo derrotas legislativas inesperadas para ellos, acostumbrado a manejar la Cámara como una escribanía, que una pequeña fuerza con 40 diputados logre entrelazar acuerdos y sacar leyes, a pesar de que nos triplican en tamaño le genera cierto grado de desesperación», cerró.