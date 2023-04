Martín Redrado: «Esto es más bicicleta financiera»

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad, Martín Redrado, advirtió que la nueva suba de tasas dispuesta por el Banco Central genera «más bicicleta financiera».

Desde los Estados Unidos, el economista señaló: «Conocemos la bicicleta pesos-dólar y sabemos que esto es más bicicleta financiera. Es ver qué se puede especular en términos de pesos y de dólares, pero claramente tiene costos. Puede haber alguna ventaja para quienes quieren especular en términos de pasarse de pesos a dólares transitoriamente, pero la cuestión de fondo, que es resolver el exceso de pesos y la falta de dólares, no lo resuelve. Siguen pateando los temas para adelante».

Aseguró que esta maniobra lo que hace es aumentar la deuda del Banco Central y por ende sube el déficit cuasi fiscal. «Para tranquilizar el mercado cambiario hay que tomar medidas de fondo y estas son solo aspirinas para un paciente que tiene cáncer, puede implicar alguna calma, pero con efectos a mediano plazo porque la deuda del Banco Central se ajusta por esta tasa de interés y esto significa entonces que aumenta el déficit cuasi fiscal», argumentó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno está «tomando decisiones en el día a día» y continuó: «Con lo cual no me cabe ninguna duda que van a tomar todas medidas como ésta, de subir la tasa de interés, que es agrandar los problemas hacia adelante y que postergan los problemas de fondo. Cuando uno mira la dinámica de pesos y de dólares hasta el 10 de diciembre, vamos a estar transitando un angosto desfiladero de montaña».

Redrado se encuentra en los Estados Unidos donde se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien acordó desembolsos por 125 millones de dólares para obras de infraestructura para la Ciudad más precisamente para el Barrio Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14).

El ex titular del BCRA confesó que Goldfajn le consultó sobre las tensiones del mercado cambiario y compartieron impresiones. Goldfajn y Redrado se conocen de sus respectivas presidencias de bancos centrales, e intercambiaron ideas sobre el futuro de la argentina y la región.

«Las preocupaciones de corto plazo y las ideas que tenemos a partir del 10 de diciembre si somos Gobierno. De hacer un programa integral, de hacer un shock de leyes a partir del 10 de diciembre en materia fiscal, en materia monetaria, es decir, de darle independencia al BCRA desde el día uno y de la necesidad de fijar una simplificación tributaria. Hablamos también de cómo veía el panorama electoral hacia adelante y acordamos seguir hablando en los próximos meses en Washington y avanzar en los proyectos de la Ciudad y más adelante en proyectos nacionales. Por la imprevisibilidad de la política cambiaria; en que no se pueden tener 16 valores de dólares; porque se necesita un Banco Central más ágil que sorprenda al mercado con medidas que sean efectivas. Ha habido medidas que han sido contraproducentes como la circular del viernes pasado para el pago de servicios que paralizó el mercado en medio de una corrida, falta de timing absoluto en términos de medidas.

Relacionado