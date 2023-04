Martín López y Ezequiel Palacios en la selección que afrontará VNL, Preolimpico y Panamericanos

La Selección Mayor masculina está a días del comienzo de un nuevo año de competencia con importantes compromisos ya que disputará la VNL, el Sudamericano, Preolímpico y los Juegos Panamericanos en Chile.

Marcelo Méndez, que este año tendrá como asistentes a Martín López y Pablo Rico, dispuso una lista de 24 jugadores para la VNL que comenzará en junio próximo.

La Selección Argentina jugará los partidos ante Cuba en Tecnópolis el 1 y 2 de junio próximo y luego viajará a Canadá, país donde disputará el primer weekend de VNL. Luego partirá rumbo a Francia y Estados Unidos para la fase inicial de dicho torneo.

Lista Selección Argentina – VNL 2023

Armadores:

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Luciano Aloisi

Federico Arquez

Opuestos:

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Manuel Balagué

Centrales:

Agustín Loser

Joaquín Gallego

Martín Ramos

Sergio Soria

Nicolás Zerba

Ramsés Cascu

Puntas:

Ezequiel Palacios

Jan Martínez

Luciano Vicentin

Nicolás Méndez

Valentino Vidoni

Manuel Armoa

Mauro Zelayeta

Luciano Palonsky

Líberos:

Santiago Danani

Tobías Scarpa

Facu Conte dejaría la Celeste y Blanca

El vóleibol argentino nunca quiere que lleguen estos momentos. Facundo Conte dejaría la Selección Argentina. Cercano a cumplir 34 años y con la tranquilidad de haber ganado una medalla olímpica, el propio jugador abrió las puertas a un posible paso al costado. Por lo pronto sería parte de los amistosos ante Cuba el 1 y 2 de junio en Tecnópolis.

En los últimos años la carrera Facundo Conte fue prácticamente lo que muchos creían que podía alcanzar cuando de pibe comenzó a mostrar grandes similitudes técnicas con su papá Hugo. Campeón con Ciudad Vóley, con Sada Cruzeiro y Taubaté en Brasil, con Shanghai Golden Age en China e incluso un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo. “El Heredero” continúa cumpliendo sueños y etapas de muy buena forma y, en consecuencia, el deber cumplido se hace presente. No por nada tomó la decisión de jugar en Argentina post epopeya olímpica.

En plena euforia de festejos por el título que alcanzó con Ciudad en la Liga de Vóleibol Argentina, eligió no confirmar qué será de su futuro la próxima temporada, aunque habría acuerdo para que continúe en el conjunto que dirige Hernán Ferraro: “El futuro es el futuro. El futuro no lo sé. Siempre me gustó enfocarme en el presente”, declaró en Milenium Sports.