Martínez confía en contar con «el respaldo necesario» para aprobar el acuerdo con el FMI

El flamante presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, descontó en diálogo con Télam que el acuerdo alcanzado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda tomada durante el Gobierno de Mauricio Macri, tendrá «el respaldo necesario» para ser aprobado por el Congreso

«Estoy convencido de que la propuesta planteada por el Presidente para empezar a salir del gravísimo endeudamiento contraído por –el expresidente, Mauricio- Macri va a contar con el respaldo parlamentario necesario», aseveró Martínez en declaraciones a Télam.

En ese sentido, el legislador consideró que «no hay que ponerse ansiosos por el ‘poroteo’ de los votos por parte de los legisladores que puedan apoyar o rechazar el acuerdo con el FMI», y advirtió que «todavía falta mucho para la votación».

En diálogo telefónico desde Rosario, ciudad de la que es oriundo, el titular de la bancada oficialista respondió así a la consulta sobre los diversos relevamientos en la materia que ocupan diferentes crónicas y análisis periodísticos.

En ese sentido, detalló que «el staff técnico del FMI está trabajando junto a los funcionarios de nuestro Ministerio de Economía en los aspectos específicos del acuerdo anunciados por el Presidente» Alberto Fernández.

«Una vez concluida esta tarea, los técnicos del FMI lo elevarán a las instancias políticas del organismo. Y el Poder Ejecutivo mandará al Congreso el acuerdo para su debate y análisis», precisó el reemplazante de Máximo Kirchner en la jefatura del bloque del FdT.

En cuanto a su labor en la bancada, reveló: «Mientras tanto, vamos a conversar con cada compañero y compañera del bloque. Relevaremos todas las miradas sobre el tema. Trataremos de despejar las dudas que puede haber»

Justamente, en medio de esas conversaciones con los otros 117 integrantes de su bloque, que continuarán durante el resto del fin de semana, fue que Martínez hizo un alto para atender el requerimiento periodístico de esta agencia.

En sus primeros cuatro días de trabajo, el rosarino comenzó a trabajar en tres aspectos con los que buscará apuntalar su gestión que pasan por la creación de una mesa que represente a todos los sectores, el desarrollo de ‘dispositivos temáticos’ entre las autoridades de las comisiones y el llamamiento a una mayor ‘disputa comunicacional'» por parte de los integrantes de su bancada.

La mesa de coordinación se terminaría de conformar la semana que viene con representantes de los diferentes espacios que confluyen en el FdT.

«Hay que disputar mucho más la comunicación, porque muchos compañeros y compañeras militantes dicen que no se comunica todo lo que se hace. No tengo que ser yo. Tenemos compañeros de una amplia formación que pueden asumir la tarea de comunicar una gran cantidad de temas», subrayó.

Por lo pronto, ya se decidió -aunque aún no se anunció formalmente-, que Cecilia Moreau, del Frente Renovador, y Paula Penacca, de La Cámpora, continúen como vicepresidenta y secretaria parlamentaria del bloque, respectivamente.

Se trata de un aval de todo la bancada a la tarea que ambas realizaron durante la gestión de Máximo Kirchner como titular de la bancada.

Mientras se ordena internamente el bloque oficialista, el resto de los espacios comenzaron a perfilar sus posicionamientos en relación al acuerdo con el FMI.

Juntos por el Cambio (JxC) emitió el pasado miércoles un comunicado de su mesa nacional titulado «la importancia de lograr un acuerdo» con el FMI «que conduzca a una solución al tema de la deuda» externa y «reclamó responsabilidad al oficialismo», ya que «un posible default sería perjudicial para el país».

Sin embargo, más allá del documento en común, aún prevalecen diferentes posturas hacía adentro de la principal alianza opositora.

La Coalición Cívica se muestra más predispuesta a analizar y, eventualmente, a acompañar el acuerdo.

