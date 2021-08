Más de 100 alumnos truchos votarán en la Facultad de Humanidades con el aval de la JEP-UNaF

Compartir

Una nueva denuncia presentada por varios apoderados de distintas listas en la Facultad de Humanidades recrudece aún más la situación preocupante que siembra la Junta Electoral Permanente en un proceso electoral muy viciado.



Ahora se han detectado un agregado de 110 alumnos que no están en condiciones de sufragar ya que no son regulares y esto entiéndase no tienen las dos materias aprobadas ni mucho menos tienen regularidad en el cursado de las carreras, muchos de los cuales no figuran en los sistemas informáticos como estudiantes universitarios.



Se han detectado más de un centenar de estudiantes que en algunos casos no han completado sus legajos otro requisito fundamental para mantener la condición de alumno de la institución.



Según algunos apoderados este es otro de los motivos por los cuales la Junta Electoral Permanente de la UNaF es calificada como inoperante y poco competente ya que si permite este tipo de acciones delictivas es un fiel reflejo de un fraude mayúsculo y que oscurece las páginas de la rica historia de la Universidad Nacional de Formosa.



Estas irregularidades ya fueron presentadas ante la Justicia Federal y las pruebas arrojaran alarmas a un entorpecido desarrollo de las virtuales elecciones para el próximo 25 de agosto para el claustro estudiantil.



El Poder político oficialista provincial viene por todo en la UNaF y con este tipo de nefasto proceder no hace otra cosa más que manchar el buen nombre de la UNaF.



Lo lamentable es que estos 110 alumnos que no son regulares o truchos incorporados por la Junta Electoral de la UNaF ,sin saber de que manera ya que ninguna autoridad de la universidad certificaron los padrones ,serán los únicos responsables de los daños morales y perjuicios legales que están ocasionando a la comunidad universitaria.

