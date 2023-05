Massa: «Este año nos van a faltar US$15.000 millones»

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que «este año nos van a faltar US$15.000 millones en exportaciones» a causa de los efectos derivados de la sequía y dijo que eso debe compensarse con financiamiento y «planificación económica».

En un acto en el que presentó un nuevo financiamiento por $130.000 millones para poner en marcha programas destinados a promover la innovación y la transición de las pymes argentinas hacia la industria 4.0, Massa ratificó que hasta agosto próximo se va a ejecutar el SWAP con China en yuanes para importaciones por un monto equivalente a US$5.000 millones.

En un acto celebrado en el Palacio de Hacienda, Massa estuvo acompañado por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y por el subsecretario Pyme, Tomás Canosa.

Los fondos con los que se financiarán la nueva línea serán aportados por organismos multilaterales: US$80 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

«Van a entrar a Argentina US$130 millones de dólares del BID y del Banco Centroamericano para acompañar a las pymes en el camino del desarrollo, y también nos va a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas», señaló Massa en un acto realizado en el Palacio de Hacienda.

Y agregó que «en un año normal Argentina iba a exportar US$100.000 millones, pero este año por la sequía nos van a faltar más de US$15.000 millones de lo que habíamos proyectado».

En ese sentido, Massa aseguró que «la cuenta que golpea nuestras exportaciones, si no tenemos cómo compensarla, lastima a nuestras importaciones; y de ahí los esfuerzos en tratar de achicar la demanda de dólares mejorando la compra de energía, terminando el gasoducto, armando un cronograma de producción con sector automotriz, y cronogramas de importaciones con el sector de laboratorios».

«También tenemos proyectado de mayo a agosto un cronograma de uso de yuanes por el equivalente a US$5.000 millones para de alguna manera compensar esa falta de divisas, con dólares, yuanes y planificación económica», añadió el ministro.

Por último, Massa sostuvo que «en momentos en que no podemos abastecer nuestro financiamiento con la propia generación de dólares, tenemos que acceder al mercado de crédito para generar inversión, desarrollo y valor agregado en los sectores productivos».

El ministro estuvo acompañado por por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y por el subsecretario Pyme, Tomás Canosa.

En la ocasión, De Mendiguren aseguró que “la transformación digital pyme es parte de una agenda estratégica para avanzar en el cambio de la estructura productiva” y destacó que “estos programas cambian el futuro de más de 500 pymes de todo el país, que van a poder entrar en el universo de la industria 4.0. y competir mejor».

Las líneas presentadas fueron los programas de Transformación Digital de las Mipymes Argentinas con el BCIE y de Apoyo a la Competitividad (PAC) con el BID.

El primero es por un total de US$50 millones y financiará mediante Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta el 80% de cada proyecto, la asistencia técnica para innovación y desarrollo tecnológico de pymes abocadas a un proceso de transformación digital, entre otros beneficios.

Relacionado