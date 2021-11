Masterchef Celebrity 3 ya tiene fecha de regreso y participantes confirmados

Compartir

Ya se develó el secreto mejor guardado de Telefe: la fecha para el comienzo de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. Si bien las grabaciones del reality de cocina más famoso ya comenzaron, todo se mantenía dentro de un hermetismo muy grande. Es que el canal y la producción querían buscar el efecto sorpresa para los televidentes que esperan con ansias la próxima temporada del ciclo gastronómico que conduce Santiago del Moro y cuyo jurado está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Con novedosos desafíos, mayor exigencia y grandes sorpresas para disfrutar cada noche, ya se conoce la lista completa de participantes. Las celebridades que competirán en esta temporada son: la actriz Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, el periodista deportivo Tití Fernández, el periodista especialista en policiales Paulo Kablan, la conductora Denise Dumas, la actriz Luisa Albinoni, el músico Joaquín Levinton, y la ex judoca y ahora traumatóloga Paula Peque Pareto, la modelo y conductora Mery del Cerro, la influencer Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- Charlotte Caniggia, el exfutbolista Héctor Adolfo El Negro Enrique, la boxeadora Marcela Tigresa Acuña y los actores José Luis Gioia y Tomás Fonzi.

Ellos tendrán que atravesar cada día un reto diferente, soportar la presión del tiempo y las exigencias de los jueces para demostrar sus habilidades y así permanecer en el certamen y convertirse en el gran campeón. Quien lo consiga, será ganador de 1.500.000 pesos y otros importantes premios.

Esta tercera temporada se desarrollará en un nuevo estudio, de mayores dimensiones y con tecnología de última generación. Las cocinas más famosas del país se renuevan para que sucedan originales desafíos para los concursantes. Las pruebas sorprenderán por su originalidad y como en cada edición, habrá grandes figuras invitadas para los desafíos especiales.

Tras dos temporadas consagradas como el programa más visto de la televisión, conquistando los hogares de los argentinos con mediciones históricas, MasterChef Celebrity promete una edición para continuar despertando los sentidos y acrecentar la emoción en todas las familias. La fecha de estreno será el lunes 8 de noviembre a las 21.30 horas. El ciclo irá de lunes a jueves con una gala de eliminación los domingos a las 22.

Recordemos que la primera edición famosos tuvo en la final a la periodista Analia Franchín y a la empresaria Claudia Villafañe, siendo la ex esposa de Diego Maradona la ganadora. Para sorpresa de todos, la Tata fue la encargada de levantar la copa y de alzarse con el premio en pesos. En la segunda edición, pudimos ver en la final a Georgina Barbarossa y a Gastón Dalmau, siendo el ex Casi Ángeles el gran campeón. El actor será el host digital y, por lo tanto, el encargado de mostrar el detrás de escena y contar la intimidad de sus protagonistas, en formatos exclusivos, para las plataformas digitales de Telefe.

¿Quién será la gran ausente? La mamá de Messi, que era la perla que esperaba tener la producción. Pero fue la propia Celia quien se encargó de aclarar que no aceptó la convocatoria porque debía viajar a Francia a visitar a su hijo, su nuera Antonela y sus nietos Thiago, Mateo y Ciro a la capital francesa, en donde están viviendo actualmente luego de que el jugador fuera transferido al club PSG.

Por su parte, el mismo lunes a continuación del estreno se verá el último programa de Bake Off, donde podremos conocer al ganador de la competencia de pasteleros amateurs. El programa que conduce Paula Chaves ya entró en la recta final y solo se espera que se horneen los últimos pasteles hasta conocer al campeón.

