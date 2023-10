Mateo Carreras, tras la derrota con Inglaterra: «No era el resultado que nos merecíamos»

Por el tercer puesto del Mundial 2023, Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 26-23 en el Stade de France. Toda la cita mundialista, en Star+. Durante la Copa del Mundo, Mateo Carreras fue uno de los jugadores que más resaltó en la cancha y compartió su análisis del encuentro con ESPN Scrum: «En lo personal estoy muy triste, no era el resultado que se merecía este equipo y no lo merecíamos hoy en la cancha».

Por otro lado, el tucumano analizó «También es muy triste por el grupo, porque no sabemos si se va a volver a repetir. Por cómo entrenamos en el Mundial, tengo la perspectiva de que este grupo está para más y queda el sabor amargo del cuarto puesto».

Además, el wing argentino mencionó lo que cree que le quitó la victoria al equipo albiceleste y la confianza que se tenían para un eventual desempate: «Nos faltó ser constantes, tuvimos muy buenos momentos y errores, no sé si de desconcentración, pero sí no forzados. Si vos me preguntabas antes de arrancar el partido, confiaba al 100% en los 33 de este grupo. Es frustrante reintentar, saber que estás mejor, saber que le ganas en territorio, saber que le ganas en el contacto y por una caída de pelota o un error volver para atrás, por ese te queda ese gusto amargo y es frustrante».

Por último, Carreras destacó el rol del capitán y la labor del staff: «Si nos tocaba jugar esos 20 minutos ​(tiempo extra) creo que estábamos nuevos. Acá las decisiones las toma el capitán y todos lo hacemos, si dicen palos, alcanzamos la pelota para los palos y si dicen line, vamos a ganar el line. Yo estoy seguro de que si íbamos a 20 minutos más, lo ganábamos porque el equipo estaba nuevo. Ahora te puedo decir que en el vestuario estamos todos óptimos y creo que eso es parte gracias al staff, un trabajo que no se ve tanto, en la parte física y como hemos trabajado. Es gracias a ellos que estamos tan bien».

«Estoy orgulloso de este equipo»

Julián Montoya, referente del seleccionado nacional, no ocultó su tristeza por no haber podido quedarse con la medalla de Bronce y dijo: «Estamos tristes. Podemos estar orgullosos de que dimos todo. Algo que se habló desde que arrancó el proceso es de inspirar un poco el camino a la grandeza y esperamos haber inspirado a los chicos. A que la gente confíe en los procesos, que haciendo cosas y laburando y confiando el uno en el otro, las cosas se pueden hacer bien».

«No nos alcanzó. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no tanto. Tratamos de hacer foco en lo que depende de nosotros. Y estoy muy orgulloso del equipo, cómo luchamos hasta la última pelota. Se gana y se pierde, y hoy tocó perder», lamentó el hooker formado en Newman, hoy hombre de Leicester.

En relación al juego, Montoya explicó: «Nos faltó confirmar los puntos que hicimos. Metemos un try (el de Santiago Carreras) y después nos meten uno (Theo Dan) en la siguiente jugada. Siento que el line y scrum anduvieron bien. Iba a ser un partido así de cerrado. Son esos momentos claves que no pudimos aprovechar cuando tuvimos superioridad y ellos nos marcaron rápido en el partido. Después lo fuimos a buscar y estuvimos ahí».

Además, el forward argentino destacó: «Independientemente de ser capitán, ser parte de este equipo y usar esta camiseta es el orgullo más grande que me tocó. Lo dije en la ronda: Este equipo es lo mejor que me pasó en la vida, deportivamente. Traté de hacer lo mejor que pude, con errores y aciertos».

«Hay un grupo atrás mío que me bancó un montón, un staff que me acompañó un montón. Me hubiese encantado poder liderarlos y tener la medalla colgada. El veneno ese no es para los que les queda un Mundial adelante, sino para todos. Y no solamente los 23 que nos tocó jugar, también los 33, los que quedaron en el camino en el proceso, los que quieren jugar acá… Estoy tranquilo que di todo y todos dimos todo y nos podemos mirar a la cara», agregó Montoya.