Matías Lammens: “Está cerca de volver el público a las canchas”

La vuelta del público a los estadios está cada vez más cerca en la Liga Profesional y así lo anticipó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, quien confirmó que apuntan a un regreso “para fines de septiembre”. Esa fecha despertó el interés de muchas personas ya que el Superclásico entre River y Boca está pactado para comienzos de octubre. ¿Contará con hinchas?

“Está cerca de volver el público a las canchas. La idea es empezar con un aforo del 30% y que se vaya incrementando de manera gradual”, explicó el Ministro en diálogo con Radio La Red. En cuanto a la fecha del regreso, aseguró que piensan en “fines de septiembre” como posible puntapié inicial.

El Superclásico por el torneo local tendrá lugar en la fecha 14, el fin de semana del 3 de octubre. Así, si el cronograma se sigue de acuerdo a lo que anticipó Lammens, el partido en el Monumental podría tener la presencia de hinchas de River.

Por lo pronto, la cuestión no está definida aunque existe predisposición de parte de AFA y las autoridades nacionales para comenzar con el regreso progresivo de los hinchas a los estadios, en el marco de distintas aperturas que se están dando en el país, con protocolos sanitarios.

Hace pocos días, Lammens se había referido en diálogo con Arriba Argentinos al tema anticipando un cronograma a punto de salir: “Estamos más cerca. Vamos a terminar seguramente de definir las fechas concretas con un cronograma para que la gente pueda volver no solo al fútbol sino a todos los espectáculos masivos. Van a haber protocolos determinados y un aforo reducido, pero en los próximos días vamos a dar un cronograma”.

Brasil analiza habilitar el 30% de aforo para el choque con Argentina en San Pablo

El partido por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se disputará el 5 de septiembre. Hasta el momento, los hinchas no regresaron a las tribunas en el estado paulista.

El Gobierno de Brasil analizará en los próximos días la posibilidad de contar con el 30% de aforo del estadio de Corinthians, en San Pablo, para el choque contra Argentina del 5 de septiembre, en uno de los partidos pendientes de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022.

La presencia de los fanáticos será con protocolos sanitarios, como uso de barbijo y distanciamiento social, según informó el medio brasileño Globo Esporte.

Hasta el momento, no retornaron los hinchas en el Estado de San Pablo, a diferencia de otros en el país. El gobernador João Doria dejó trascender en los últimos días que la prueba sería contra Argentina.

Brasil (18 puntos) es el líder de las Eliminatorias con seis victorias en seis partidos y Argentina llega por detrás con 12 unidades, con tres triunfos y tres empates.

