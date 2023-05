Medalla plateada para ambas Selecciones de Beach Handball en el Global Tour

En la definición del torneo que se celebró en las playas de Maricá, Argentina cayó ante Brasil y se quedó con los subcampeonatos en lo que fue su primera participación oficial en este tipo de competencia.

Las Kamikazes cayeron 0:2 con parciales 12:15 y 16:19, mientras que la Selección Masculina también perdió en sets corridos 0:2 con parciales 10:18 y 12:24. Argentina se despidió de Brasil con un saldo positivo de ocho triunfos y cinco derrotas a lo largo de los cuatro días de competencias del torneo.

En ambas finales, la Selección dio batalla hasta el final de cada set pero no pudo desplegar todo su potencial de juego y cayó sin atenuantes ante los conjuntos locales que ante su público se hicieron fuertes y se quedaron con los títulos de forma invicta. Estados Unidos, en la rama femenina, y Portugal, en la masculina, se colgaron la medalla de bronce.

En la final femenina, las Kamikazes mostraron un nivel mucho más alto que en lo que fue el duelo ante Brasil durante la Round Robin pero aún así no le alcanzó y debió conformarse con la medalla plateada. En el primer set, la Selección de Leticia Brunati no hizo pie en el comienzo y Brasil aprovechó para sacar la primera diferencia, de cuatro, que luego ampliaría a ocho promediando el set, 14:6, con una grana actuación de Ingrid en el arco.

Un necesario time out pedido por Brunati generó un cambio de energía, Argentina hilvanó un parcial 6:0 con goles Agustina Mirotta, Gisella Bonomi -goleadora nacional con 10 puntos- y Lucila Balsas y la ilusión de la remontada reflotó en Maricá. Sin embargo, no alcanzó el tiempo, y Brasil con un gol simple cerró el set 15:12.

En el segundo set, Brasil no bajó la intensidad y al igual que el primero sacó una distancia en el comienzo, también de ocho, la administró sin inconvenientes hasta el cierre en donde Argentina volvió a poner un poco de presión con goles de Belén Aizen y Bonomi pero tampoco le fue suficiente y las locales con una Beatriz infalible en ataque -17 puntos- se lo adjudicaron 19.16.

En contrapartida con la Selección Femenina, la Masculina conducida por Sebastián Ferraro no pudo imitar ese recordado segundo set de la Round Robin en donde estuvo a punto de sacarle al set y perdió tras dos sets holgados. En el primer set, a la Argentina no le salieron las cosas en ataque y si bien tuvo momentos positivos en defensa, sufrió ante la gran efectividad brasilera que rápidamente sacó una diferencia de seis. Pese a no poder mostrar su mejor versión, llegó a tener pelota para descontar a dos, pero falló y Brasil cerró mejor el set para el 18:10 final.

En el segundo, los goles de Santino Sposito -goleador nacional con 12- llevaron a un terreno de gol a gol en el comienzo de set, pero una vez más Brasil golpeó en momentos claves, volvió a sacar una distancia de seis y ocho puntos para inclinar la final hacía su lado. Los goles de Nahuel Baptista no fueron suficientes contra una Selección local que tuvo un altísimo porcentaje de efectividad en ataque para ganar el segundo set 24:14 y completar el festejo total ante su gente.

