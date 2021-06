Mercadito: por segundo día consecutivo, comerciantes abrieron sus locales y atienden al público

Compartir

Linkedin Print

Nuevamente los comerciantes del “Mercadito paraguayo” levantaron sus persianas para atender al público respetando los protocolos sanitarios,

“Estamos vendiendo, pero nadie entra a los negocios. Empezamos a vender de a poco por suerte porque estamos muy apretados, escuchamos que iba a venir el Director de Bromatología Municipal pero no lo hizo”, sostuvo un comerciante y agregó que “necesitamos remontar, tenemos 2 meses de deuda de alquiler”.

Por su lado, una mujer añadió: “hoy también están haciendo su recorrido los de Bromatología, pero no nos molestan. Si no dejan que circule la gente no tiene sentido, ellos no tenían ninguna solución, mandan a la Policía a intimidar y cuando preguntamos porqué no podemos abrir no saben”.

“Tengo 3 meses de deuda, tengo luz y agua vencida, me cortaron el internet de mi casa y ahora tengo que traer acá a mi hijo para que tenga sus clases de zoom”, indicó la misma.

Compartir

Linkedin Print