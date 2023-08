Mercado de pases: el once ideal de los fichajes más caros, con un campeón del mundo

Con Jude Bellingham a la cabeza, Transfermarket diagramó un once ideal con los fichajes más caros del mercado de pases europeo. Entre los pases más valiosos se encuentra un campeón del mundo: Alexis Mac Allister, flamante refuerzo de Liverpool.

Después de levantar la Copa en Qatar junto a la Selección Argentina y lucirse en la Premier League, la llegada del argentino procedente de Brighton & Hove Albion le costó unos 65 millones de euros a los Reds. Su contrato es de cinco años de duración y se extenderá hasta junio de 2028.

El ex Argentinos Juniors y Boca Juniors se encuentra en una selecta lista de transferencias en el Viejo Continente, que lidera Jude Bellingham. El MVP que incorporó Real Madrid fue tasado en 120 millones y se mudó a LaLiga tras dejar Borussia Dortmund.

Declan Rice, de Arsenal, es el segundo más valorado (con un valor de 90 millones de euros) y detrás está Christopher Nkunku, de Chelsea (80 millones de euros).

Para el armado del once ideal se consideró un 4-3-3, que tuvo a la Premier League como la liga que más invirtió en refuerzos (8 en total). LaLiga de España solo tuvo un nombre, aunque el más valioso, y La Bundesliga sumó dos pases premium.

El once ideal se completo

Arquero: André Onana (Manchester United, 35 millones de euros)

Defensores: Pedro Porro (Tottenham, 40 millones de euros), Min-jae Kim (Bayern, 60 millones de euros), Josko Gvardiol (Manchester City, 75 millones de euros) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 25 millones de euros).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal, 90 millones de euros), Jude Bellingham (Real Madrid, 120 millones de euros) y Alexis Mac Allister (Liverpool, 60 millones de euros)

Delanteros: Moussa Diaby (Aston Villa, 50 millones de euros), Christopher Nkunku (Chelsea, 80 millones de euros) y Dominik Szoboszlai (Liverpool, 50 millones).