Mercedes: avanza a excelente ritmo la construcción del Microestadio en Comunicaciones

A buen ritmo siguen las obras que la entidad aurinegra viene realizando en el predio donde están emplazados sus estadios de básquet y fútbol.

Allí se construye el Microestadio para que sea utilizado por las diferentes categorías de básquet del club para prácticas y partidos oficiales.

Por estos días se están revocando las paredes laterales y se levantan las columnas para poder colocar el techo. La idea surgió el año anterior cuando se notaron las dificultades para poder organizar las prácticas de las diferentes categorías del Aurinegro y las competencias a nivel provincial que muchas veces debieron ser postergadas por la actividad de La Liga.

Por tal motivo la dirigencia decidió la construcción de este espacio que contará con vestuarios, sanitarios y tribunas de escala inferior a las que se construyeron para el estadio en el que se juega La Liga. Con respecto al piso, se colocará el que se levantó cuando se colocó en el estadio la nueva superficie deportiva.

De esta manera cuando se termine este Microestadio, Comunicaciones tendrá un nuevo espacio que no solo servirá para la práctica del básquetbol sino para diferentes actividades que se llevan a cabo en la institución.

Comu sigue creciendo ya que esta obra se suma al nuevo Polideportivo que se construye en un predio cercano donde se están terminado canchas auxiliares de fútbol 11, dos canchas de fútbol 5 y 7, vestuarios, sanitarios y un salón de usos múltiples de importantes dimensiones.

Fichó a Santiago Ibarra

El ex Obras Santiago Ibarra será en la temporada que viene una de las fichas Sub 23 que tendrá el equipo del interior de Corrientes. Así lo confirmaron los dirigentes en las últimas horas. Ibarra próximo a cumplir 22 años el 10 de septiembre nació en Baradero (Buenos Aires) y realizó gran parte de su corta carrera deportiva en Obras Basket, como jugador de Liga, Liga de Desarrollo, Liga Metropolitana y 3×3.

Es alero, mide 1,98 y en la última temporada promedió 1,73 puntos, 0,6 rebotes en 6.13 minutos en los 15 partidos que disputó.

Es la segunda ficha confirmada Sub 23 de Comu. La otra, es el base Luciano Guerra, que continúa de la temporada anterior.