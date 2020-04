Mery del Cerro posó con su beba en una revista y generó polémica

Compartir

Linkedin Print

Mery del Cerro no pudo esperar ni una semana para compartir con el mundo su alegría por la llegada de Cala, la segunda niña de la familia que formó con el DJ Meme Bouquet.

A cinco días de parir, la modelo posó para la revista GENTE junto a la niña y su hermanita, Mila, de 4 años, en su casa de un country de zona norte. La hermosa producción fue objeto de un largo debate en las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si era seguro exponer a un recién nacido – que ya de por sí requiere de máximos cuidados y un ambiente estéril- en un contexto de pandemia.

La revista le da crédito a la «familia Bouquet» por las fotos (¿para despegarse de una posible polémica?), pero no está claro si hubo además un equipo de estilistas para asesorar a Mery en la producción.

Las críticas también apuntaron a la imagen glamorosa que se proyecta desde las revistas sobre el puerperio inmediato, ya que a la modelo se la ve espléndida, sin rastros de ojeras ni cansancio.

«Esta chica parió hace cuatro días, una cámara la filmaba sin respirar, llegó a la casa y la esperaba otra cámara, al otro día dio una nota en LAM y ahora es tapa de revista. ¿La maternidad respetada, donde esta?», se preguntó una seguidora de Ángel de Brito, quien compartió la foto de la tapa y dio pie a la discusión.

Más allá de la polémica, Mery habló en detalle sobre el parto de Cala, que sintió como «un triunfo» porque las contracciones fueron «largas y dolorosas», muy distintas a las que había tenido con Mila. La pequeña estaba girada, con la cabeza contra el sacro, y en cada pujo «volvía para arriba».

En el momento de máxima tensión, cuando la modelo estaba «a punto de tirar la toalla» y agonizaba de dolor, Meme decidió cambiar la canción que habían elegido para el parto, Story of my life, y puso Lava para renovar el clima en la sala. «Finalmente, fue como un triunfo», describió Mery.