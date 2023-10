Miedo en la pista del Bailando: Lali González hizo un truco fallido que casi termina en accidente

Este lunes, las últimas parejas que restan competir en la primera ronda del programa se presentaron en la pista del Bailando 2023 para conquistar al jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América. En la jornada del lunes, hizo diez puntos de rating y se mantiene en el podio de los más vistos de la televisión.

En la noche del lunes, llegó el turno de que la actriz paraguaya Lali González se hiciera presente en el show y mostrara la coreo que había preparado. Tras consagrarse como actriz revelación con la novela de Polka la 1-5/18, y luego apostar a la conducción del ciclo ¿De qué signo sos? por el Trece, Lali apostó al baile y le dijo que sí a Tinelli para continuar trabajando en la Argentina.

Junto a su bailarín Maxi Diorio, la actriz realizó la respectiva coreografía que habían preparado junto a su coach Coty Rossi de la canción “Get Right” de Jennifer López. Si bien le pusieron mucha onda y actitud, la performance tuvo varios inconvenientes.

“Soy paraguaya, no bailo, ni tampoco canto, soy cerrista y de barrio San Vicente. No me hago cargo de lo que pueda pasar. Dicho esto, nos deseo muchísima suerte”, sostuvo Lali divertida, en diálogo con Tinelli, y advirtiendo que lo que iba a hacer no era uno de sus fuertes pero que de todas formas le iba a poner esmero a la cuestión.

Ya finalizando la coreografía, el truco final que hicieron Lali y Máxi les falló, lo que generó preocupación para todos los presentes en el estudio y también para la audiencia televisiva ya que casi se golpea la cabeza contra el piso. Incluso se pudo ver en cámara como Marcelo Tinelli quiso intervenir en el medio de la coreo por el miedo que le dio la prueba final donde la actriz debía girar boca abajo sobre las piernas de su compañero. Apenas terminaron, propusieron repetir el truco para demostrar que sabían hacerlo pero les salió peor.

Al ver la repetición, ya desde su casa, González se expresó en las redes sociales y se tomó con humor lo que había ocurrido. “Nunca les pasó que al salir de un examen final sin completar una pregunta decís: ´yo me sabía esa respuesta… Yo lo estudié, ¿cómo no me lo acordé?´”, expresó en su cuenta de Twitter compartiendo el vídeo del momento donde les salió mal el truco y cuando les salió perfecto durante el ensayo.

Tras la presentación, el jurado fue letal con la paraguaya y expresaron lo poco que les gustó la coreografía. Ángel de Brito fue el primero en hablar y sin vueltas , afirmó que no le gustó la presentación. “Hay varios casos para preocuparse, uno es Paraguay, Lali González, Lali me parece un desastre, es hermosa, re buena onda, todo lo que quieras, pero es floja total”, sostuvo el periodista de LAM y acto seguido le puso un 0 como puntaje.

Pampita, por su parte, agregó: “Quiero ver más baile”, sostuvo sin muchos elogios y su puntaje fue secreto. Luego, llegó el turno de Moría Casán y le dejó unas palabras de aliento a la actriz que no tuvo un buen debut. “A mí me gustó mucho, estuvo muy bien puesto para ser la primera vez, la música exacta para que ella camine un poco y se luzca, porque tiene muy buena actitud. Tenés una actitud muy desenfadada, tenés histrionismo, tenés un gran ángel, la cámara te a´ma, es como que compras”, enfatizó la one poniéndole onda a la situación aunque le pidió que no pongan trucos complejos. Su puntaje fue un cinco.

Por último, llegó el turno de Marcelo Polino, quien fiel a su estilo fue contundente, escueto y con cierta mala onda: “La verdad fue un disparate, no me gustó chicos, lo lamento”, sostuvo y al igual que Ángel les puso un 0 dejándola con uno de los puntajes más bajos de la ronda y a la espera del voto secreto de Pampita.