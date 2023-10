Zaira Nara viajó a Estambul para reencontrarse con Wanda

En las últimas horas Zaira Nara arribó a Estambul luego de estar unos días en París invitada al Fashion Week por una reconocida marca de indumentaria. La cercanía hizo que la modelo se tomara un vuelo rumbo a Turquía para reencontrarse con su hermana Wanda, que actualmente está viviendo allá con Mauro Icardi y cuatro de sus cinco hijos: Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. Valentino continúa en Argentina desarrollando su carrera futbolística en las inferiores de River Plate.

A través de las redes sociales las hermanas mostraron los planes que hicieron juntas a solo 24 horas de haberse juntado en Estambul. Primero, la conductora de Telefe subió un video en el aeropuerto reencontrándose con Zaira. Acto seguido, fueron a la casa y se hicieron una rutina de skincare con parches en las ojeras para relajarse y se aplicaron muchas mascarillas. “Felicidad es que llegue tu hermana y comamos chocolates, nos pongamos máscaras hidratantes y nos contemos todo. Mejor plan no existe””, escribió Wanda en sus redes entusiasmada con la visita.

“Nada como una buena dosis de hermana”, escribió Zaira en sus redes. Luego pasearon por el centro de la ciudad y fueron al mercado de especias. “Miren donde estoy, en el paraíso de los condimentos”, dijo la modelo en sus historias. Luego mostraron los platos que se pidieron para desayunar y almorzar, con vegetales, carnes y alguna que otra comida típica de Turquía.

Eso no es todo, después de descansar y recorrer la ciudad, se fueron al estadio del Galatasaray donde actualmente está jugando Mauro Icardi para hacerle el aguante en familia desde la tribuna. Allí Zaira subió una selfie para sus más de seis millones de seguidores, que se tomó desde el palco de la cancha tomando mate mientras de fondo se ve a dos de sus sobrinos con la camiseta naranja y roja del equipo.

Cabe destacar que hace unos días Nora Colosimo, madre de las Nara también viajó a Turquía para reencontrarse con su hija, sus nietos y su yerno. “Estambul en familia”, había escrito la mediática hace unas semanas en sus redes sociales y si bien en la primera imagen se la ve a ella sola en modo selfie con un hiyab puesto, luego de deslizar varias veces aparece la primera foto de ella junto a su mamá dándole de comer a unos pájaros. También subió otra foto donde se la ve con sus hijos, su mamá y la pareja de ella. Por último se sacó una selfie con Nora también usando el hiyab que es un tipo de velo que se usa con más frecuencia en Occidente, el cual cubre la cabeza y el cuello pero deja la cara despejada de las mujeres musulmanas.

Wanda Nara habló de su salud tras su incorporación al Bailando de Italia

En las últimas horas Wanda le puso fin al misterio sobre su futuro profesional y confirmó que se sumará a un nuevo proyecto, aunque esta vez no será en la Argentina sino en el exterior. Lo anunció ella misma hablando en italiano ya que va a estar en Ballando con le stelle, la versión del programa que Marcelo Tinelli hace por la pantalla de América pero en Italia.

A raíz de esto, muchos usuarios se preguntaron cómo continúa de salud ya que ser participante en un certamen de baile implica un gran desgaste físico. A través de sus historias de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores, la mediática se tomó una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. Junto con la foto, Wanda escribió: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, sostuvo preocupada por la situación.

Además agregó: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”, sostuvo reflexiva y cerró con entusiasmo: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, concluyó. Hasta el momento, lo que se sabe públicamente es lo que contó la conductora en diálogo con Telefe Noticias, donde afirmó que estaba atravesando una enfermedad y que iba a realizar un tratamiento con Fundaleu.