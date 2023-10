Francia 2023: Los Pumas fueron superiores y vencieron por 59-5 a Chile en Nantes

Los Pumas cumplieron con los pronósticos y, en la cuarta fecha de la Copa del Mundo, vencieron por 59-5 a Chile en el Stade de la Beaujoire, en un partido histórico para el rugby sudamericano por ser el primero entre dos naciones de la región en una RWC.

Al igual que en sus encuentros previos del Grupo D frente a Japón, Samoa e Inglaterra, Los Cóndores comenzaron dando pelea con sus armas, con juego agrupado y buena defensa, pero poco a poco los argentinos fueron encontrando espacios para hacer su juego e instalarse en terreno rival.

El marcador se rompió a los ocho minutos gracias a una muy buena incursión ofensiva de Nicolás Sánchez, que cumpliendo 100 tests en Los Pumas, pasó entre los defensores de Chile y se hizo camino al ingoal.

Después de un penal del propio tucumano, fue momento de lucirse para los forwards: vía line-maul, aumentaron la diferencia en dos oportunidades con las firmas de Juan Martín González y Agustín Creevy. Tanto para el joven como para el más experimentado de todos fueron sus primeras conquistas en un Mundial. Al descanso, 24-0 arriba para el equipo de Michael Cheika.

En los primeros pasajes del segundo tiempo, el partido se abrió y Los Pumas encontraron más espacios para jugar. Un reflejo fue la conquista que apoyó Martín Bogado, luego de una gran maniobra colectiva, para adjudicar el punto bonus ofensivo.

Pero Chile también tuvo lo suyo y le dio una señal de alerta a la Argentina, con una llegada de Augusto Bohme luego de una jugada preparada desde un line, que fue anulada a instancias del TMO por pase forward. Ahí, y a pesar del dominio en el marcador, el juego se había emparejado.

Sin embargo, una combinación con raíz en Los Pumas 7’s volvió a darle aire a Los Pumas, con un buen pase interno de Lautaro Bazán Vélez para que Rodrigo Isgró despliegue toda su velocidad y potencia y apoye por primera vez con el seleccionado argentino.

En ese punto, la defensa chilena bajó su intensidad y los argentinos jugaron con mayor comodidad, llegando otra vez con buenos pases para que González defina por segunda vez, esta vez por la punta derecha tras una buena habilitación de Facundo Isa.

Sobre el final, llegó para Chile un merecido descuento, con el empuje de los delanteros en el maul, apoyado por el ingresado Tomás Dussaillant. Pero el conjunto argentino tuvo tiempo para sumar dos veces más, con otros que alcanzaron desde el banco de suplentes: Ignacio Ruiz, tras un pick and go, y Santiago Carreras, con una buena corrida por la punta izquierda, combinando con Martín Bogado y Juan Cruz Mallía.

De esta forma, Los Pumas sumaron su segunda alegría en la Copa del Mundo e igualaron a Japón en el segundo puesto con nueves puntos, por detrás de Inglaterra (14). El domingo 8 de octubre, nuevamente en Nantes, será entonces un partido frente a los asiáticos por el pase a los cuartos de final de la RWC 2023.

Sintesis

ARGENTINA (59): 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente (C), 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Martín Bogado.

Cambios: ST 7′ 18. Francisco Gómez Kodela y 21. Lautaro Bazán Vélez por Eduardo Bello y Tomás Cubelli; 11′ 19. Matías Alemanno por Marcos Kremer; 15′ 16. Ignacio Ruiz por Agustín Creevy; 21′ 17. Mayco Vivas, 20. Joaquín Oviedo y 23. Juan Cruz Mallía por Joel Sclavi, Guido Petti y Juan Imhoff; 36′ 22. Santiago Carreras por Nicolás Sánchez.

Entrenador: Michael Cheika

CHILE (5): 1- Javier Carrasco, 2- Augusto Bohme, 3- Matías Dittus, 4- Santiago Pedrero, 5- Javier Eissmann, 6- Martín Sigren (C), 7- Clemente Saavedra, 8- Raimundo Martínez, 9- Marcelo Torrealba, 10- Rodrigo Fernández, 11- José Ignacio Larenas, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra, 14- Santiago Videla, 15- Iñaki Ayarza

Cambios: ST 7′ 17- Salvador Lues por Javier Carrasco; 15′ 16- Tomás Dussaillant por Augusto Bohme; 25′ 23- Francisco Urroz por Iñaki Ayarza, 28′ 19. Augusto Sarmiento y 22. Nicolás Herreros por Javier Eissmann y Marcelo Torrealba, 32′ 20- Alfonso Escobar por José Ignacio Larenas.

Suplentes: 18- Esteban Inostroza, 21- Ignacio Silva.

Entrenador: Pablo Lemoine