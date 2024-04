«Milei es el responsable del aumento de la energía que afectará a todos»

El ingeniero Fernando De Vido, director de REFSA, ahondó en el impacto de la Resolución N° 7/24 “dictada por el Gobierno Nacional de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, fijando los costos de la generación y el transporte, no solo para REFSA, sino para todas las distribuidoras del país”.

Al abordar este tema, explicó primero que “el costo de la energía se establece de una composición que es potencia, transporte y costo de la energía consumida”, entonces para tener una dimensión de lo dispuesto en esa resolución, señaló que el aumento fijado en la potencia es del 3252%.

“Es decir que lo que antes pagabas 60 lo multiplicaron por casi 33 veces”, alertó, mientras que el incremento “en el transporte es del 1254% y los costos de la energía donde se ha retirado todo subsidio, llegan a más del 400% para el sector industrial”, detalló.

De la misma manera, “para el sistema de salud que lo componen los sanatorios, hospitales y centros de salud el aumento es superior al 300% en el costo de la energía, al igual que para todo el sistema educativo y el alumbrado público”.

A su vez, De Vido observó luego que el eliminar subsidios a nivel de los hogares “implican aumentos para los distintos segmentos, oscilando entre 123 y el 293%, en los períodos del 1° al 28 de febrero, del 1° al 31 de marzo y del 1° al 30 de abril”, según se desprende de la Resolución 7/24.

Y como ejemplo sobre lo expuesto, graficó que “de cada 100 pesos que se pagan en la factura, 75 pesos se llevan estos componentes”.

De allí que, entonces, “vemos el impacto que tiene esto en los almacenes, verdulerías, carnicerías, la industria, los frigoríficos, o sea, en toda la cadena productiva”, lo cual “después se traduce en toda la actividad económica que se desarrolla en el país”.

Además, “tenemos que tener en cuenta que toda esta masa de recursos la capta el poder central”, marcó, porque aclaró que “REFSA es solo el distribuidor de la energía”.

En esa línea, criticó el modelo económico del actual Gobierno nacional libertario, el que “es profundamente unitario, concentrado”, tal como “queda demostrado en las resoluciones”.

Por tanto, “el presidente Milei es el responsable de todo esto que afectará a todos los usuarios de la energía”, afirmó, ya que “realmente buscar una respuesta a esto solo lleva a pensar que es parte de su filosofía política”.

No obstante, puso en valor “el esfuerzo que hace el Gobierno provincial” frente a esta situación generada por la gestión nacional, “aportando a la distribuidora para que no se traslade todo este incremento a tarifa”, la que incluso destacó que “es una de las menores del país”.

En otro tramo, declaró que las consecuencias de este modelo político nacional será “una gran transferencia de recursos a los sectores de la generación y el transporte” de la electricidad, los cuales “están extremadamente concentrados en muy pocas manos”.

Y observó también “el esfuerzo que tendrán que hacer los Estados provinciales y municipales para poder sostener estos servicios como es la educación, la salud, el alumbrado público, así como los costos que tienen los usuarios”, marcando que “las instituciones oficiales son usuarios de este servicio esencial que es la energía eléctrica”.

Por tanto, reflexionó sobre lo que significó la liberación de todos los precios, como por ejemplo, “en otros sectores como la garrafa, algo central para la familia formoseña”.

Lo mismo ocurre con las estaciones de servicio y el incremento de los combustibles, producto de “esta política de una concepción liberal, de un liberalismo que está concentrando todo el beneficio en una pequeña minoría”, volvió a reiterar.

Durante otro tramo de sus declaraciones, el ingeniero De Vido también se refirió al Programa Esfuerzo Formoseño, un subsidio provincial a la energía con el que cuentan más de 66 mil usuarios en la provincia.

Por último, informó que “se está trabajando en la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de todo el país, ya que no son solo REFSA y Formosa las que se van a ver en una imposibilidad material, al igual que las familias formoseñas que están todas haciendo un esfuerzo muy grande por poder sobrellevar todo este difícil momento”.

Y pidió entender que CAMMESA es el ente que administra todo el sistema de generación y transporte de la energía del país. “Es un organismo que tiene como presidente al secretario de Energía, porque pertenece a la Nación, y es el que fija toda la política de los costos de la energía que son los que después se trasladan a la tarifa”, recalcó para finalizar.