Montoya le pidió a Insfrán que frene la suba de energía eléctrica

Este fin de semana visitó el piso de Exprés en Radio el diputado provincial de la UCR, Miguel Montoya quien confirmó que será candidato a intendente de la ciudad de Formosa en los comicios de este año; también se refirió al pedido que junto a otros legisladores de su partido presentaron en Casa de Gobierno para frenar el tarifazo de REFSA. “La gente es la que firmó las planillas para exigirle al Gobernador que frene la suba de tarifa eléctrica; la situación es agobiante”, lanzó.

Dos precandidatos

UCR a la intendencia

Primero, Montoya aclaró que dentro de su partido también está como pre candidato a intendente el concejal capitalino Diego Herrera y explicó que eso responde a que “tenemos un sistema electoral que te obliga a realizar una estrategia poco habitual que es la ley de lema, un sistema tramposo en donde terminás votando un candidato que todos saben que no va a ser intendente de ninguna manera. El oficialismo lanza un candidato por sector entonces nos obliga a desarrollar una estrategia, porque nosotros queremos el poder, aspiramos a ganar las elecciones y estoy seguro que vamos a ganar la intendencia”.

“Estamos preparándonos para ganar las elecciones, y el 10 de diciembre nos vamos a hacer cargo de la Intendencia”, sentenció.

Al hablar de su correligionario Diego Herrera expuso que “nos pusimos de acuerdo, tenemos las mismas ideas de ciudad, está claro que ciudad necesita un cambio, pienso que la situación hoy esta mucho peor que hace dos años”.

Agregó que este año más allá de los nombres en las elecciones va a jugar la “angustia” de la gente que recibe una factura de luz de 80 mil pesos y a lo mejor ese es el ingreso que tiene una familia.

“Nosotros lo advertimos en la Legislatura el año pasado, y en enero y febrero salimos a las calles para frenar el tarifazo, porque pone a los formoseños en la posición de elegir entre comer o pagar la luz, sin embargo, desde el oficialismo nos dijeron que somos unos exagerados”, recordó Montoya.

A modo de anécdota señaló que “hace un par de días estuve en el barrio 8 de Octubre Bis, y un vecino que es albañil de una empresa de construcción local me dijo que gana 40 mil pesos y la factura de luz le vino 40 mil. Entonces en esa casa esa familia tiene que optar por pagar la luz o comer”.

“No hay que

subestimar a la gente”

Por otro lado, el legislador consideró que el gobierno no tiene que “subestimar” a la gente porque la situación es grave y lanzó que “en el gobierno nacional pueden mirar para atrás y acusar a Mauricio Macri, pero acá en Formosa el problema que tiene Insfrán es que mira para atrás y no puede echar la culpa a nadie, es el único responsable de la situación que estamos viviendo en Formosa”.

Ante ello, pidió que se hagan cargo. “Insfrán fue uno de los motores de la unidad y alardeó de eso, recordemos que cuando ganó Alberto Fernández y que todo el mundo tenía la remera del ‘capitán Beto’ fue él quien se puso al frente de una red de gobernadores como uno de los artífices de la unidad, entonces háganse cargo de su gobierno y las consecuencias”, insistió el mismo.

Energía eléctrica

Al referirse al tarifazo de energía eléctrica en Formosa, Montoya enumeró las acciones llevadas adelante para poner un freno ya que “la gente no puede pagar las tarifas, son altísimas, y a esto tenemos que sumarle que los sueldos acá son extremadamente bajos”.

“Ayer -viernes- fuimos a Casa de Gobierno junto a concejales de la capital, del interior y diputados provinciales a presentar al gobernador Gildo Insfrán el pedido de centenares de formoseños que le exigen que retrotraiga el cuadro tarifario porque no es una cuestión antojadiza, es una cuestión alimentaria: o pagan la luz i comen”, dijo.

Y siguió explicando que en enero fue al EROSP para que me informen si se realizó el proceso consultivo donde señaló que “nosotros, como legisladores de la oposición tenemos que controlar que se cumpla en cuadro normativo”.

“Juntamos firmas durante todo enero y febrero para mostrarle al Gobernador que no es una actividad política electoral, es la sociedad de Formosa la que firmó esas planillas y le está diciendo que frene el cuadro tarifario”, continuó.

Recordó que el concejal Diego Herrera y el diputado provincial Osvaldo Zárate con el patrocinio de la Dra. Melisa silva presentaron una acción civil como amparo para frenar las subas, y que por su parte junto a la Dra. Agostina Villaggi fueron por la vía penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los responsables de autorizar ese aumento sin el proceso consultivo. “No podemos dejar pasar esto, no pueden hacer lo que quieren por eso vamos a la justicia”, apuntó.

“La situación es agobiante, no se aguanta más, y el Estado parece que mira para otro lado, normaliza”, culminó diciendo el diputado radical.