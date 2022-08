Adhesión a la Ley de Autismo: «Fue un triunfo de los familiares»

Compartir

Este fin de semana visito el piso de Exprés en Radio el diputado provincial de la UCR, Miguel Montoya quien se refirió a la adhesión de Formosa a la ley nacional del Autismo e indicó que «fue un triunfo de los familiares» y que espera que desde el Estado se cumpla con los objetivos que tienen que ver con promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA).

«El Estado tiene que hacerse cargo, es decir, desde la salud púbica tiene que tener un abordaje interdisciplinario de todas las personas con TEA», comenzó diciendo y reconoció que «la ley fue sancionada en diciembre de 2014, hemos presentado infinidad de proyectos para que la provincia adhiera, pero nunca nadie escuchó».

Expuso que con la adhesión se da un piso de garantía y de dignidad para tener un tratamiento, fundamentalmente «el gran paso que vamos a dar es con la detección temprana, porque con eso se le cambia la vida al chico».

«Eso es la letra, ahora está la obligación del cumplimiento, nosotros como oposición tenemos el rol de controlar que realmente se cumpla, y los familiares tienen la facultad de exigir, yo quiero ver ahora cómo el Estado se hace cargo, que no quede todo como letra muerta y que realmente se cumpla ese derecho que conquistaron sobre todo los familiares», siguió diciendo el legislador.

Lamentó que desde el oficialismo quisieron «florear» al gobernador Gildo Insfrán, y por eso comenzó la discusión en la Cámara «porque querían que pasará como que fue una iniciativa del él, pero lo cierto es que hay proyectos de la oposición desde hace más de dos años, también están los constates reclamos de familiares de personas con TEA».

«Este es un triunfo de los familiares, acá no hay oposición presentando proyectos ni el Gobernador tomando la iniciativa, los familiares de personas con TEA son los que ganaron esta conquista el jueves, elijo mirar siempre la mitad del vaso medio lleno y espero que se cumpla», aseveró Montoya.

En cuanto al cumplimiento se mostró dudoso ya que «cómo en un hospital -por ejemplo- de Belgrano donde no hay clínicos, no hay pediatras, etc, un familiar de un chico autista podrá hacer cumplir la Ley».

«Hoy los formoseños tienen el derecho, el Estado tiene la obligación, ahora hay que controlar el cumplimiento y exigir, porque realmente la salud publica en Formosa deja mucho que desear», cuestionó.

Entonces recordó que «la miembro informante del proyecto en la sesión nos habló de un sistema público de salud de Finlandia o Noruega, porque nos dijeron que la salud pública es de excelencia en Formosa y esto sería solo un pasito más hacia adelante, pero no es así».

«El Gobierno tiene una narrativa discursiva que sirve mucho para la tribuna, pero cuando nos vamos a los hechos la gestión publica realmente es pésima», cerró diciendo el mismo.

