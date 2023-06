Montoya tras resultados de los comicios: «Ponemos la cara sin especulaciones»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Miguel Montoya, quien fue candidato a intendente de la ciudad de Formosa por la UCR, hizo un análisis de las elecciones del domingo, felicitó a los ganadores, dejó en claro que se “hacen cargo” de los resultados y que “ponemos la cara sin especulaciones”.

“La primera reflexión es que fue un resultado muy contundente. Nosotros intentamos ofrecer una opción superadora y claramente no alcanzamos el objetivo, los números fueron mucho más bajos de lo que pensábamos, cuando aceptamos el desafío y entramos a jugar un partido de estas características sabemos que jugamos en la altura, con la cancha inclinada y el réferi en contra, pero de todas maneras aceptamos el desafío porque ponemos la cara sin especulaciones; nosotros teníamos un desafío claro que era la intendencia”, comenzó diciendo Montoya.

Y siguió: “el resultado también hay que analizarlo a los ojos del sistema que tenemos. El domingo solamente el 30% de los vecinos de la ciudad eligió a Jofré, hay un 70% de electores que eligió otra opción”.

Reconoció que hay que además de hacer autocrítica porque el número que sacaron es mucho más bajo, dejó en claro que existe una realidad “objetiva” porque el intendente capitalino actual recibió el apoyo solamente del 30% de los vecinos. “El 70% de los vecinos eligieron una oposición distinta a la de Jofré”, lanzó.

Seguidamente Montoya evaluó que “nosotros renovábamos dos concejales radicales, uno era Gerardo Piñeiro y el otro era Daniel Caballero, el primero en realidad estaba participando en la otra lista como candidato a diputado provincial que finalmente metió los dos concejales. Nosotros si perdimos el espacio que representaba Caballero”.

“El adversario es el oficialismo, el espacio de Gabriela Neme forma parte de del mismo Frente nuestro y los dos empujábamos el mismo carro. Nosotros en el fondo representamos ideas, valores y con el espacio de Gabriela tenemos más coincidencias que diferencias”, se sinceró.

“Hay algunas declaraciones que demuestran lo que la sociedad no espera de la política, como ser mucha inmadurez, y especulaciones. Nosotros fuimos claros y sin especulaciones; ahora tenemos que hacernos responsables del resultado y no echar culpas”, culminó diciendo el mismo.

