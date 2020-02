Motociclista cayó al asfalto tras engancharse el cuello con un cable que estaba colgando

Compartir

Federico Gómez, un joven que se desempeña como delivery, contó al Grupo de Medios TVO un hecho que pudo haber terminado en tragedia cuando debido a un cable que colgaba en la esquina de Policías de los Territorios Nacionales y Fotheringham quedó enganchado del cuello para luego caer al asfalto de su motocicleta. El muchacho resultó lastimado en el cuello, donde se logra visibilizar la marca del cable, y además tiene otros golpes debido a la caída. El episodio se registró el martes a la madrugada.

«Esto me pasó cuando volvía de hacer una entrega. Al llegar a la esquina de Territorios Nacionales y Fotheringham sentí que algo me levantó del cuello, entonces caí desplomado al suelo. En la esquina había un remis que se había detenido justamente por eso porque antes el cable le levantó el cartel», comenzó explicando.

Seguidamente indicó que no sintió ni vio nada. «Es muy oscura la zona, por suerte venía a baja velocidad, cuando me enganché casi me ahorqué, por suerte el cable se cortó», dijo

Reconoció el muchacho que «por suerte cuando pasó esto no estábamos ocupando la mochila grande, porque de lo contrario no la contaba. Fui con una mochila común porque era el último pedido y ya terminaba mi jornada».

«Cuando estaba en el suelo lo primero que pensé fue que me iban a robar todo, pero por suerte el remisero me ayudó, yo quedé desconcertado, pensé que alguien me tiró con un objeto contundente», agregó.

De la misma forma, Federico añadió que si no le pasaba a él le podría haber pasado a cualquier otra persona porque «el cable realmente representaba un peligro para todos».

«Yo comparé lo que me pasó con Destino Final, porque me pudo haber pasado cualquier cosa. Caí para atrás, di la cabeza en el asfalto y si no tenía el casco me mataba», explicó.

Por otro lado, el joven se mostró indignado porque no habría recibido la atención adecuada por parte del personal del SIPEC, que acudió a su llamada de emergencia. «Yo me quedé unos 20 minutos esperando a que llegue la ambulancia y lo primero que hicieron los que llegaron fue escuchar lo que me pasó, después me llaman y me dicen ‘ahora de verdad contá lo que te pasó’, dudaban de lo que me pasó. Mientras tanto yo estaba con mucho dolor en el cuello. Le pregunté si me podían curar o algo, entonces me responden que no porque no había médico y que solo fueron a constatar».

«Yo estaba esperando a que llegue algún familiar por eso decidí no irme en la ambulancia, pero creo que por lo menos deberían tener a alguien para hacer curaciones, es una vergüenza que una ambulancia llegue de emergencia y al final no pueda hacer nada, llegan para escribir nomas», agregó.

Finalmente expuso que tomó la determinación de hacer pública la situación para que se revisen los cables y para que la gente circule con precaución en la zona.