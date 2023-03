MotoGP: el equipo oficial Aprilia presentó su moto para el 2023

El equipo oficial Aprilia presentó en las últimas horas, la RS-GP 2023 que pilotarán Aleix Espargaró y Maverick Viñales en la temporada 2023 de MotoGP.

El gran objetivo de la marca de Noale es consolidarse en la punta de MotoGP, luego de un temporada 2022 muy positiva, sobre todo para Espargaró que logró ganar en Argentina y luchó adelante en el torneo.

El piloto de Granollers llega como el «líder del equipo» y va por su séptima temporada con la marca. «Estar tanto tiempo en Aprilia me genera cierta presión porque sé lo importante que son los resultados para esta empresa», dijo Espargaró. Y agregó: «La temporada 2023 comenzará con muchas incógnitas. El nuevo formato con la Sprint Race el sábado exigirá aún más preparación por nuestra parte, de los pilotos, pero nadie puede evaluar realmente el impacto real de este cambio todavía. Me he preparado lo mejor posible y confío en que volveremos a divertirnos este año».

Por su parte, su compañero de equipo, Maverick Viñales, expresó ante el nuevo desafío que se avecina. «Aprendí mucho en 2022 sobre Aprilia y mi equipo, pero también sobre mí. «En esta nueva temporada, podremos poner en práctica todo lo aprendido durante este aprendizaje. Me gustó la nueva RS-GP de inmediato, ha mejorado en varios aspectos, como la gestión de la apertura del acelerador al primer toque de gas, que son fundamentales para mi estilo de pilotaje».

