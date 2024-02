Murdoch: «Formosa tiene un Estado presente, hasta en tiempos de adversidad»

El intendente de Laguna Naineck, Julio “Yuyi” Murdoch, a través de un comunicado, acentuó el contundente respaldo hacia el gobernador Gildo Insfrán y resaltó las acertadas decisiones políticas que lleva adelante durante el desarrollo de su mandato.

En el mismo expresa que “solamente un Gobierno como el nuestro, conducido por un líder que sostiene y ejecuta acciones enmarcadas en una concepción humanista y profundamente cristiana, puede lograr la comunidad organizada, en donde cada uno de sus miembros siente la certeza y la seguridad que de la adversidad se sale con trabajo, con organización y, por sobre todo, unidos”.

“Como comunidad organizada resaltamos y valoramos la gestión del Gobernador, la política fiscal equilibrada, la cuenta saneada, el superávit fiscal de años, todas las políticas de inclusión activas, las obras públicas en el sector educativo y de salud, como así también una empresa estatal que produce insumos que en otras provincias escasean y que fortalecen el sistema de salud, como la lucha contra el dengue”, añadió.

Además, el jefe comunal aseveró: “Valoramos más que nunca nuestro sistema de salud fortalecido que da repuestas a patologías tanto simples como complejas, con hospitales de alta complejidad donde no se requiere precisamente una obra social para ser atendido”, indicando que “estamos hablando de un sistema inclusivo frente a otro que consiste en una política feroz de ajuste e inequidad, la del Gobierno nacional”.

Y continuó realzando “la posibilidad de dar aumentos salariales en la lucha contra la inflación, en un contexto al que contrariamente se hace creer, a través de los medios de comunicación hegemónicos y corporativos, situaciones diferentes”, asegurando que “nosotros sabemos que esta es una de las provincias con menos empleos públicos por cada 100 mil habitantes”.

Seguidamente, sostuvo que “cada día acompañamos esta gran gestión con el trabajo y la producción, en donde no cabe ninguna situación adversa, porque ya la vivimos y sabemos cómo salir adelante: con esfuerzo y trabajo”.

A esta idea agregó que “la prueba de ello son nuestros productores que con el acompañamiento de políticas productivas inclusivas cosechan éxitos cada día en las ferias comunitarias y, también vendiendo sus productos al programa Nutrir, Nutrifor y Soberanía alimentaria”.

“A un mes y medio del Gobierno nacional vemos como pretenden desguazar el Estado con maniobras que esconden intencionalidades diferentes y contrarias a uno inclusivo y presente”, amplió.

Finalmente, afirmó que “nos sentimos orgullosos de ser formoseños y valoramos todas las gestiones y las acciones emprendidas y concretadas por el gobernador Insfrán, donde todos somos privilegiados de ser parte de esta gran comunidad donde no se pacta con la adversidad”.