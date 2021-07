Nació Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán

Compartir

Lo confirmó la madrina de la beba. Fue en el Sanatorio Otamendi: la conductora ingresó esta madrugada, luego de su participación en ShowMatch.

Carolina Pampita Ardohain dio a luz a su quinta hija este jueves 22 de julio. La noticia la confirmó Luciana, la madrina de la beba que nació a las 9:30 por parto natural y pesó 3,100 kg. Anoche, luego de su participación en ShowMatch, la modelo comenzó con contracciones y cerca de la una de la mañana ingresó al Sanatorio Otamendi acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

Según indicaron en Nosotros a la mañana, cuando los médicos la revisaron anoche notaron que la beba aún no estaba ubicada para nacer. Es por eso que le sugirieron a la modelo que saliera a caminar. Y así lo hizo, siempre con su pareja al lado. “Nos recomendaron caminar. ¿Será hoy?”, escribió el empresario en su cuenta de Instagram junto a las imágenes de su esposa siguiendo las indicaciones de los profesionales.

Y esta mañana, a las siete, “todo se modificó: la beba bajó” -precisaron- y fue trasladada a la sala de parto, en donde dio a luz a su beba que -según informaron a Teleshow desde el entorno de Pampita- se llama Ana.

La pequeña es la quinta hija de Pampita, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la tercera de Roberto García Moritán, que es papá de Delfina y Santino -de su matrimonio con Milagros Brito-.

La semana pasada, el empresario había adelantado que el nombre que escogió la pareja para su hija “es corto”. “Somos clásicos”, aseguró en el ciclo radial de FM Metro que conduce Gabriel Schultz. De inmediato, todos los presentes comenzaron a arriesgar posibilidades: Lola, Emma, Paz, Mía, Sofía, Ana, Julia, Sol, Uma. Entre ellas, estaba la correcta, aunque García Moritán no reveló cuál. “Hay coincidencia”, se limitó a contestar.

Luciana, la madrina de Ana, contó este jueves en Los ángeles de la mañana, que recién se enteró el nombre de su ahijada esta mañana, después del nacimiento de la beba ya que la pareja lo había mantenido dentro de un enorme hermetismo.

Tal como había adelantado, Pampita trabajó hasta el último día antes de dar a luz a su hija. “Pasa rápido y más (cuando estás) laburando, que las semanas pasan volando. Es como que está llegando el día y a esperar y nada más, pero no con la ansiedad de los primeros hijos”, dijo la jurado de La Academia quien también se definió como “activa” durante el embarazo ya que realizó natación y pilates. No obstante, los días previos al nacimiento, estuvo “con los tiempos más ajustados” y decidió descansar.

En las últimas semanas, la producción del reality show Siendo Pampita (Paramount+) había colocado cámaras en el auto, en su casa y en los distintos trabajos con el objetivo de tener todas las imágenes desde que la modelo entrara en trabajo de parto. Sobre el momento del nacimiento de su hija, Carolina había dicho: “No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…”.

“Voy a hacer algo tradicional, con anestesia… Ojalá sea parto natural, pero si tiene que ser cesárea por una situación médica, será así”, había dicho la conductora a Teleshow: “Quiero que sea un momento mágico, que se respete la conexión y que pueda tener en mi pecho el máximo de tiempo posible después de que nazca; son cosas muy, muy chicas, pero que son significativas para mí para ese momento”.

Entre los saludos que recibió la pareja, se destacó el de Marcelo Tinelli. “Felicitaciones @pampitaoficial y @Robergmoritan por el nacimiento de su hija. Todos los que trabajamos con Caro estamos muy felices”, indicó el conductor de ShowMatch en su cuenta de Twitter.

