NEA: Aranduroga le ganó al Zorro y lo dejó complicado de cara a la Fase Final

Este sábado se disputaron partidos claves en el Torneo Regional NEA de Rugby, donde Aranduroga logró la tan ansiada clasificación a las semifinales, y Taraguy no pudo con el líder Curne.

La 13ª fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, del Torneo Regional NEA de rugby, tuvo este sábado un partido excluyente, el que protagonizaron Taraguy y Curne de Resistencia en cancha del equipo correntino. Los «cuervos» venían de cinco victorias consecutivas, pero esa racha se cortó ante los «canarios» que consiguieron una contundente victoria como visitante por 29 a 0. Con este resultado los chaqueños sacaron pasaje a las semifinales del certamen, mientras que los correntinos jugarán la última jornada ante su clásico rival Aranduroga buscando la mejor posición para los cruces de cuartos de final.

En tanto que en el otro encuentro de los sobresalientes de la tarde de sábado, Aranduroga se recompuso en su estadio camino a Santa Ana, al derrotar al duro Aguará de Formosa por 37 a 12. Con esta victoria, las «cebras» se aseguraron la clasificación a las semifinales del certamen, quedando como escolta del puntero Curne.

En la última fecha deberán jugar el clásico ante Taraguy. Por su parte en el duelo entre equipos chaqueños, Sixty logró una muy valiosa como visitante al derrotar a Regatas Resistencia en «La Isla» por 15 a 12. Mientras que este domingo se completará la 13° fecha con el partido los colistas San Patricio ante Capri de Posadas.

Resultados 13° fecha

Taraguy 0-29 Curne

Aranduroga 37-12 Aguará

Regatas 12-15 Sixty

Domingo: 16:00 hs San Patricio vs Capri

Posiciones: Curne 42 puntos y Aranduroga 41, Taraguy 34, Sixty 34, Regatas 32, Aguará 31, Capri 18, San Patricio 8.

Próxima fecha (14°): Curne vs Aguará, Aranduroga vs Taraguy, Sixty vs Capri y San Patricio vs Regatas.

