Nicole Neumann contó cuántos animales rescató y conviven con ella: «Es una granja»

Compartir

Linkedin Print

Amen de su larga trayectoria como modelo y en los medios, Nicole Neumann también es muy conocida por su activismo en defensa de los animales y el planeta Tierra. Recientemente, la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece) hizo una confesión al respecto de su compromiso.

Guido Kaczka presentó a Nicole en el juego de la siguiente manera: “Ahora viene la pregunta de la modelo, empresaria, conductora de la televisión… earth lover, amante de la tierra”, dijo el conductor. “Amante de la tierra”, afirmó ella. “Y rescata animales desde los… ¿18 años?”, la consultó Guido al respecto. “Te diría que desde antes”, le aclaró la rubia.

“¿Y cuántos perros tenés en tu casa, cuántos?”, quiso saber Kaczka. “¡Uy! Ahora tengo…19….25″, le contestó Neumann mientras pensaba e intentaba sacar la cuenta. “Tengo perros y también tengo gatos… Y otras especies rescatadas”, aclaró después. “Gatos, perros, ¿Y qué más?”, quiso saber el conductor ante esta revelación. “Caballos, ovejas, patos, conejos, chanchos…”, enumeró Nicole ante la consulta de Guido. “¡Una granja!”, definió Kaczka. “¡Sí!”, le devolvió la novia del piloto de TC José Manuel Urcera, entre risas.

Días atrás, Nicole sorprendió a los participantes, a sus compañeros y a los televidentes de Los 8 Escalones del Millón al realizar al aire una inesperada confesión que también tiene que ver con el reino animal. Incluso, dejó sin palabras por unos segundos al siempre histriónico Guido Kaczka. La conductora y modelo se agarró de una respuesta de un concursante del certamen y dio a entender que le fueron infiel en el pasado.

Todo comenzó a propósito de una pregunta sobre Ciencias Naturales. “¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú? ¿El emú o el cebú?”, le preguntó el conductor a Juan Martín y este respondió: “El emú”. “Correcto”, dijo Guido y ahí Nicole se hizo cargo del micrófono para ampliar la respuesta.

“El cebú es como un toro, es una raza de toro, creo que son los más bravos, los que tienen una viborita blanca en la frente, que me han corrido por el campo. Zafé de esos cuernos, de esos por lo menos…”, dijo Nicole y remató con una carcajada ante el desconcierto generalizado. Lejos de ahondar en el tema, Guido hizo unos segundos de silencio y continuó con la mecánica del juego como si nada hubiera pasado.

Hace casi ocho meses que Nicole blanqueó su noviazgo con Urcera y, desde ese entonces no dejaron de avanzar a paso firme en su relación. Por estos días las actividades compartidas como familia ensamblada son cotidianas en la vida del piloto de TC. Agradecido por la especial bienvenida que prepararon las hijas de la modelo para recibirlo después de un viaje a Bahía Blanca, compartió en su alegría en las redes sociales y capturó algunas fotos de la tierna sorpresa.

Luego de resultar ganador en la Final de la Clase 3 llevada a cabo en el autódromo Ezequiel Crisol, Urcera volvió a Buenos Aires para celebrar el triunfo junto a su novia. En la casa de la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece) lo esperaban con ansias, y colgaron un cartel en la puerta de entrada, escrito por Allegra, Sienna e Indiana. “Vamos Manu, siempre dándolo todo. Te queremos #1″, expresaron las hijas de Fabián Cubero, como un gesto de cariño hacia la pareja de su madre.

“Llegar de la carrera y encontrar esto…”, comentó el piloto en una storie de Instagram junto a un emoji de corazones, conmovido por el detalle. Pero eso no fue todo, porque al ingresar a la cocina descubrió otra sorpresa cuando abrió la heladera. “Estos postres son para vos, con amor, Indi, Nicky, Chuni y Allu”, le aclararon en la dedicatoria junto a los vasitos de chocolate con almendras.

Compartir

Linkedin Print