Compartir

Linkedin Print

Una conocida cadena de supermercados de Formosa no tenía en sus góndolas ningún paquete de azúcar y su explicación fue que no recibieron mercadería. Apenas es comienzo de mes y ya no tienen este producto, sabiendo que es vital para muchas familias. Empezamos con el faltante como muchos han pronosticado.

Compartir

Linkedin Print