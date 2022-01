Compartir

Con la inflación que no da tregua en este país y donde comer sale carísimo no hay sueldo que aguante. Hoy en día todos deberíamos cobrar más de 100 mil pesos que con lo devaluada que está la plata son 10 mil pesos. Qué triste lo que sucede en Argentina. Ni aunque te «mates» trabajando vas a estar bien porque nuestra plata no sirve.

