Las medidas que toma el gobierno de Formosa son las peores del país y no puedo creer que no tengan algún asesor que le baje los pies a la tierra. ¿Ustedes creen que la gente come aire? En la provincia con una tasa de desempleo elevadísima, la mayoría sobrevive con changas y ahora ni eso se puede hacer. ¿En qué mundo viven Dios mío?

