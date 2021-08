Oficial: Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United

Compartir

El delantero portugués tomó la decisión irreversible de dejar la ‘Vecchia Signora’ y, apenas horas después, se anunció su regreso a los Diablos Rojos. Cuando todo parecía apuntar a que se mudaría al Manchester City, el United movió su ficha y logró cerrar el regreso de CR7 a Old Trafford, 12 años después. ¡Bombazo!

Cristiano Ronaldo no jugará este curso en la Juventus. El portugués abandonó el elenco italiano, se despidió de sus compañeros y ya vuela rumbo a Madeira. Ahora, su destino, estará en Manchester…United. Sí, CR7 vuelve a Old Trafford 12 años después para escribir el segundo capítulo de una tremenda historia que lo depositó en el Real Madrid.

Cuando parecía que el City tenía todo listo para que CR7 sea el reemplazo de la frustrada llegada de Harry Kane, el Manchester United metió al cola y se llevó al astro portugués. Hay acuerdo total entre los clubes, porque el United le pagará algo más de €20 millones al United y le abonará £ 25M por año al crack portugués.

Cristiano Ronaldo disputó 292 partidos, convirtió 119 goles y dio 61 asistencias en su primer paso por el United. En el club de Manchester ganó la Champions League del 2008, tres Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

La oferta de €30 millones que Jorge Mendes debía presentarle a la Juventus de parte del Manchester City jamás se cristalizó y, según informan desde Europa, el Manchester City decidió bajarse de la negociación. Consultado sobre el pase, Pep Guardiola manifestó en conferencia de prensa: “Cristiano decidirá donde quiere jugar. Ni el Manchester City, ni yo. Hay muchas cosas que escapan a nosotros” había dicho Pep, cuando todo era optimismo. Se ve que el entrenador español algo sabía y que, una vez más, lo vio claro, porque Ronaldo jugará en el United.

También sirvió como pista lo dicho este jueves por el DT del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. El noruego había apuntado: “Si jugaste en el United, no podés jugar en el City”, en referencia a los rumores que ponían a Cristiano en la vereda celeste de Manchester y en las últimas horas le volvió a abrir las puertas al regreso.

