Pablo González: «Con YPF estamos afrontando los problemas de crecimiento»

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la compañia realizó un recorrido histórico de YPF y destacó el año 2012 como una «segunda fundación de YPF» .

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó que la recuperación de la compañía en 2012 permite hoy afrontar los problemas de crecimiento y la mayor demanda energética, en un contexto de volatilidad global, al participar del acto por los 100 años de la petrolera que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en Tecnópolis.

«Estamos afrontando los problemas del crecimiento, que si no se hubiera tomado esa decisión que se tomó en el 2012 con la segunda fundación de YPF, hoy no lo podríamos hacer», dijo González al destacar que «en un mundo que está reclamando energía, los precios de ese commodity del mundo se han disparado».

En este marco, pidió a las demás empresas petroleras que acompañen el esfuerzo realizado: «Somos el 55% del mercado, le pedimos también que este esfuerzo que hacemos con nuestra empresa de bandera lo acompañen».

El titular de la compañía petrolera argentina realizó un recorrido histórico de YPF y destacó el año 2012 como una «segunda fundación de YPF» a partir de la sanción de la ley 26741 que declara de utilidad pública a la empresa y expropia el 51% de su patrimonio.

En este marco, González sostuvo que a partir de 2012 y hasta 2015 «hubo un aumento del 16% en miles de barriles de petróleo, en materia de gas hubo un aumento del 25%, en cantidad de equipos de perforación hubo un aumento de 137%, en inversiones hubo un aumento del 96%».

«En definitiva lo que habíamos recuperado era la gran potencialidad que le daba a la Argentina el descubrimiento y el desarrollo de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo», aseguró González.

Por otra parte, el presidente de YPF señaló que «ha aumentado un 15% el consumo de gasoil en la Argentina y eso es no solamente por el tema del agro, es porque se incrementó el transporte, la actividad económica, porque la gente esta consumiendo más».

De esta manera, González destacó el «enorme potencial» que tiene YPF y dijo que la empresa tiene por delante «una gran discusión que es cómo poner en funcionamiento esta herramienta fenomenal que es poder disponer de la energía para el crecimiento».

En este sentido, subrayó: «Tenemos los desafíos de contar con una planta de GNL, hacer la segunda planta de Profertil, tenemos que seguir potenciando Y-TEC, otro acierto de nuestro Gobierno que nos llena de orgullo».

Compartir

Linkedin Print