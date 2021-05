Palo Santo: solicitan a Vialidad Provincial arreglo de la RP 23, el tramo que va desde Colonia El Resguardo hasta Tatú Piré

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un poblador de Colonia El Resguardo -jurisdicción de Palo Santo- solicitó a la Dirección de Validad Provincial el arreglo urgente de la ruta 23, específicamente el tramo que va desde dicha colonia hasta Tatú Piré. Según se supo la zona se encuentra intransitable y ya no se logra divisar el “camino”, lo cual dificulta mucho el tránsito en cualquier tipo de vehículo.

“Nosotros necesitamos que arreglen la ruta, es la parte que no tiene asfalto, sinceramente es lamentable el estado en que se encuentra, hay tramos en donde se borra el camino”, comenzó diciendo el hombre con la esperanza de que se pedido sea escuchado por las autoridades.

Seguidamente añadió que “desde hace tiempo el estado es deplorable, pero conforme pasa el tiempo la situación empeora, ahora por ejemplo ni siquiera en moto podemos circular, solo a pie o a caballo”.

Asimismo, explicó que si bien, a lo largo y ancho dicha vía se encuentra en mal estado “desde el Destacamento de la UEAR de El Resguardo hasta Tatú Piré -donde hay unos 5 kilómetros aproximadamente- empeora más ya que hay tramos donde ya no se logra ver lo que sería la ruta provincial; es un camino de vaca”.

“Antes era transitable y los vehículos podían andar por el lugar, pero ahora ya no, está muy abandonada, ni Vialidad ni la Municipalidad se hacen ver. Desde Belgrano hasta antes de llegar a Tatú Piré si se hacen los trabajos como corresponden, pero de esta parte se olvidaron completamente”, cerró el mismo.

