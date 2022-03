Pamela David habló del comienzo de su relación con Daniel Vila: «Creía que se trataba de un touch and go»

Compartir

Pamela David lleva doce años en pareja con Daniel Vila, con quien tuvo a su hija menor, Lola (9). Sin embargo, en una entrevista que le concedió a la Revista Gente, la conductora confesó que al principio de la relación ni ella misma apostaba por esta historia de amor, que se coronó con una boda en 2016. “No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas”, contó.

No obstante, Pamela no se preocupó por negar la relación sobre la que todos rumoreaban. “¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quisieran”, dijo. Y, reconoció que, cuando se conocieron, ambos estaban casados por lo que iniciar un vínculo resultaba “complicado”.

Por aquellos años, la conductora se estaba divorciando de Burno Lábaque, padre de su hijo Felipe (15), en tanto que el Presidente del Grupo América estaba terminando su pareja con la periodista Sandra Scifo. “Era complicado porque estaba casada, él también. Pero los dos estábamos separándonos, porque es la única forma de conocer a una persona”, afirmó Pamela.

Sin embargo, David reconoció que Vila fue insistente a la hora de tratar de seducirla. “No le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue dónde empezó todo”, dijo. Y explicó que el empresario no dudó en hacer todo lo necesario como para lograr un “sí” como respuesta por parte de ella. “Hacía locuras, muchas locuras todo el tiempo. Fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón”, concluyó.

Cabe recordar que, en diálogo con Alejandro Fantino , Vila había coincidido con la versión de la conductora. Y había contado que había quedado subyugado con ella después de verla en la portada de una revista y aún antes de conocerla personalmente en Animales Sueltos. “¡Lo que la tuve que perseguir! Hoy me acusarían de acoso. Estaría preso por acoso”, había dicho el empresario.

Y, sin vueltas, había confesado: “Me enamoré de Pamela y hoy sigo tonto de amor por ella. Yo era el presidente de América pero no nos habíamos cruzado ni en el pasillo. Después pensé cómo entro… Era una situación difícil, yo era el jefe y ella mi empleada”, recordó Vila. Pero luego ambos coincidieron en un viaje al otro lado del Río de la Plata y allí comenzó la historia de amor que los une hasta el día de hoy.

Hace apenas unas semanas, David terminó la primera temporada de La Ruleta de tus Sueños y, según pudo saber Teleshow, ya está preparando un nuevo programa que se emitirá durante el segundo semestre del año. Si bien todavía no hay mayores precisiones, se trataría de un novedoso formato que incluirá talk show, reality y entretenimientos.

“Decidí volver a la televisión porque lo que tengo para ofrecer vibra conmigo”, le había dicho cuando estaba por comenzar con el ciclo que acaba de despedirse. Y contó: “Tiene que ver con este cambio personal que empecé a tomar hace varios años, no solo en el 2019. Cuando hacía Pamela a la tarde ya estaba con las entrevistas en vivo por Instagram (el ciclo PamLive). En ese entonces, sentía que tenía algo más para dar, como un puente entre la gente y aquel profesional en cada una de sus especialidades”.

