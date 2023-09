Pamela Sosa aclaró sus dichos virales sobre la defensa que hizo de Aníbal Lotocki en el pasado

Pamela Sosa estuvo en pareja con Aníbal Lotocki durante 8 años y, en ese lapso de tiempo, el médico le practicó varias cirugías estéticas que, según ella asegura, le ocasionaron graves problemas de salud. El jueves pasado, cuando se conoció la noticia de la muerte de Silvina Luna, la exvedette se acercó hasta el frente de la casa del cirujano para increparlo a dar la cara.

Por otra parte, Sosa junto a Gabriela Trenchi, Stefi Xipolitakis y la misma Luna le habían iniciado una demanda a Lotocki a cargo del abogado Fernando Burlando. Sin embargo, luego de la muerte de la modelo, comenzaron a circular varios videos por las redes sociales en los que se pudo ver a Pamela cuando defendía a su expareja. Por ese entonces, la ex Gran Hermano había comenzado a denunciar públicamente las consecuencias para su salud que le habían dejado las operaciones de Lotocki y Sosa negaba que esto pudiera haber sido así.

“Esto yo solo lo veo en la gente mediática, les juro que en la clínica nadie viene a hacer estas denuncias”, comenzó diciendo en aquel momento al aire de Intrusos (América). Por ese entonces, Sosa ponía en duda que lo que le pasaba a la participante de El Hotel de los Famosos no era por el accionar de Lotocki. “¿Pero vos estás segura que lo que le pasa a Silvina Luna es por esto?”, increpó a Marcela Tauro. Y luego había continuado: “No te olvides de lo que te estoy diciendo hoy. Yo te aseguro que Silvina Luna no tiene ninguna forma de comprobar que esto es producto del metacril”.

En ese momento, Tauro le había dicho: ”Ojalá sea cierto, porque si no vas a tener una carga encima…”. Debido a estas declaraciones que se volvieron virales casi automáticamente, la vedette rompió el silencio en una entrevista telefónica con A la tarde (América). Este martes, en diálogo con Karina Mazzocco, aclaró que eso que había dicho había sido en otro momento de su vida.

“En ese momento yo confiaba en esa persona que era mi pareja, claro que confiaba”, comenzó explicando a la pregunta del periodista Diego Esteves. “¿Y te arrepentís de lo que dijiste?”, le cuestionó el periodista. “¿Arrepentirme? Mirá, es lo que yo sentía en ese momento, es lo mismo que me digas: ‘¿Te arrepentís de lo que hiciste el jueves?’. Y te diría que no, que el jueves fui a su casa a decirle todo lo que sentía”, aclaró. “Vos te podrás arrepentir también de muchas cosas de tu pasado que en algún momento sentiste y que hoy te das cuenta que era otra la verdad”, continuó en su descargo.

“Chicos, yo fui al juicio, gané, fui parte de la demanda, logré junto con Burlando la inhabilitación de este hombre. Yo estoy en plena lucha”, concluyó para dar por terminado el tema. Cabe destacar que el jueves pasado, tras la muerte de Silvina ocurrida luego de 3 meses de internación en el Hospital Italiano, Pamela se acercó a la casa del médico y gritó desde la vereda: “¿Qué más quieren esperar, qué más quieren esperar?”. Sin consuelo, la vedette estalló en llanto y continuó insultando al médico a los gritos: “Forro hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara, da la cara, Lotocki. Vení acá, forro de mierda, vení a hablar conmigo. Lotocki, asesino de mierda. ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Hijo de puta, ya vas a quedar preso. Forro hijo de mil putas”. Completamente desencajada, Sosa golpeó la puerta de vidrio de la entrada de la propiedad del médico sin obtener respuesta por parte de su expareja.

Relacionado