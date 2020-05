PAMI: más de 11.000 afiliados formoseños reciben $1600 en reemplazo de los bolsones

Compartir

Linkedin Print

Alejandro Kayser, titular de PAMI Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la trasferencia de la suma fija y extraordinaria de $1.600 en lugar de la entrega de bolsones; es importante decir que esto ya se comenzó a implementar a nivel nacional y Formosa no fue la excepción, ya que más de 11.000 afiliados se vieron beneficiado. »El anuncio fue del PAMI Central, la directora nacional Luana Volnovich fue la encargada de informar el cambio de la modalidad de la entrega de los bolsones de alimentos; el PAMI asiste para una ayuda alimentaria a muchos afiliados», comenzó explicando.

«Debido a la situación epidemiológica el PAMI tomó la determinación de trasferir el dinero equivalente a esa asistencia directamente a los haberes de nuestros afiliados y afiliadas», sostuvo y valoró que se trata de una «medida» muy «acertada».

Dejó en claro que es un programa denominado «pro bienestar» y son quienes recibían la ayuda alimentaria los que percibirán el aporte. «En Formosa tenemos más de 50.000 afiliados pero los que reciben son un poco más de 11.000», indicó.

Consultado si es que para acceder a este fondo se debe realizar algún tipo de tramite respondió que «no hay que hacer trámites, sino que automáticamente los que son beneficiarios del Programa van a percibir sin ningún trámite de por medio».

Reconoció además Kayser que previamente al anuncio se estuvo trabajando sobre el padrón de los afiliados, la lista de los beneficiados, intercambiando datos «para asegurarnos que todos nuestros empadronados sean luego los beneficiarios; es decir, hubo un trabajo intenso previo, pero fue administrativa no por parte del afiliado».

«Nosotros apuntábamos también a que en este contexto nuestro afiliado se mueva lo menos posible teniendo en cuenta que está en la población de riesgo, entonces justamente en lugar de generar nosotros todo un proceso de compra, de distribución de alimentos y que después eso se torna un poco complejo en esta situación porque a través de los Centros de Jubilados nosotros llegábamos a los beneficiarios donde hacíamos la entrega, eso significaba movilidad, aglomeramiento, etc, eso estamos tratando de evitar», continuó diciendo el titular de la obra social nacional en Formosa.

Problemas

«Sabemos que hay afiliados que no han percibido la asistencia a pesar de ser beneficiarios del programa; nosotros estamos recibiendo esos reclamos para gestionar justamente la correspondiente acreditación», confió.

Asimismo «existen afiliados que no son titulares de este derecho, entonces cuando otro que si lo es no retira su bolsón pasado un determinado tiempo lo que se hace automáticamente pasarle el beneficio a otro».

Atención

Seguidamente, al mismo se le preguntó por cómo es la atención en la filial. «Nosotros desde la semana pasada ampliamos nuestra franja horaria de atención, eso podemos hacerlo gracias a la tranquilidad que tenemos los formoseños con esta condición particular dentro de un contexto nacional e internacional que es no tener casos de coronavirus, estamos trabajando desde las 7:30 a 12:30 horas. El personal de la obra social se va presentando en una modalidad alternativa en donde no estamos todos juntos, estamos tomando todas las medidas de prevención pero trabajando a pleno».

«Para tranquilidad de los afiliados les digo que la gran mayoría de los tramites hoy no se necesitan que sean presenciales, simplemente se debe acceder al sistema informático. A la vez y como sabemos que a nuestros adultos mayores les cuesta mucho el uso de la tecnología desde el inicio de la cuarentena nosotros pusimos a su disposición diversos números telefónicos para que puedan comunicarse con nosotros y así le realizamos el trámite», detalló.

Aclaró finalmente que además de líneas fijas también habilitaron números de celulares «de manera tal que nos puedan transferir imágenes, documentaciones».