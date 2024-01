Pampita celebra sus 46 años en las playas de México acompañada por sus hijos

Carolina Pampita Ardohain cumple 46 años y, como cada verano desde hace varias temporadas, decidió viajar para celebrarlo en familia. La modelo es embajadora y madrina de una importante cadena de hoteles en el Caribe y siempre elige un destino distinto para festejar su día especial. En esta oportunidad, ella y sus seres queridos optaron por las paradisíacas playas de la Riviera Maya, en México.

“Recién llegados. Ya les iré mostrando todo lo nuevo que tiene para ofrecer el hotel”, prometió a sus casi ocho millones de seguidores de Instagram cinco días atrás, cuando anunció el comienzo de sus vacaciones. En el perfil de la red social se describe como madre, conductora, modelo, actriz, bailarina. Y, además, asegura: “Me apasiona todo lo que hago”.

Para ello, la jurado del Bailando 2023 se tomó unos días en los que la reemplaza Flor Vigna en el estrado. A diferencia de ediciones anteriores, que finalizó en diciembre, el certamen que conduce Marcelo Tinelli terminará a fin de enero. Además, la conductora hizo un parate entre todas sus actividades laborales y comerciales: es la cara de muchas marcas y también tiene su línea de sombreros, lentes de sol, muebles, artículos de decoración para el hogar, entre otras acciones.

Este viaje de relax también se trata de un compromiso laboral justamente para mostrar las instalaciones del exclusivo resort all inclusive en el que se aloja por estos días. Entre las fotos y videos que comparte a diario en su cuenta de Instagram mostró un determinado sector del hotel que se encuentra cerca de la playa privada. “Y tiene muchos servicios exclusivos, como una pileta solo de Family Selection y servicio de mayordomo. Además de poder acceder a los más de 10 restaurantes a la carta disponibles en todo el resort. Todo para vacaciones perfectas para disfrutar en familia”, detalló la modelo que viajó acompañada por sus hijos -Bautista, Beltrán, Benicio y Ana-, sus amigos y varios familiares.

Entre la comitiva también se encuentran su hermano Guillermo -que ya la ha acompañado en viajes anteriores y que fue junto a su novia, Male Zermoglio-, y Carola Carrasco, su amiga chilena y una de las madrinas de su hija menor, Anita.

Su marido, Roberto García Moritán, por su parte, no se hizo presente este año ya que se quedó en Argentina para cumplir con sus compromisos laborales como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. El empresario, además, celebra su cumpleaños en las próximas horas: el 18 de enero. Por caso, en años anteriores han realizado un festejo en conjunto en el Caribe con ambas familias y amigos.

En las últimas horas, Pampita publicó en sus redes sociales una serie de fotos en las que posó en la playa y en las distintas instalaciones del hotel. Siempre con su característica sonrisa, y levantando sus brazos, usó una bikini animal print, un sombrero y lentes de sol. Todo de su colección.

En otro posteo, compartió imágenes junto a su hermano, su cuñada, su amiga y sus hijos. Todas las publicaciones las acompañó con el hashtag #CumplePampita, palpitando la previa al gran festejo que tendrá hoy en las playas del resort y que, por supuesto, mostrará a través de sus redes sociales para que sus seguidores y sus familiares que no pudieron estar presentes, lo disfruten con ella a la distancia.