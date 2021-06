Pampita habló de “la grieta” entre su amiga Angie Balbiani y la China Suárez e Isabel Macedo

Compartir

Linkedin Print

La jurado de La Academia se refirió a los dichos de su compañera sobre las actrices, una en pareja con Benjamín Vicuña y otra con quien se lo vinculó sentimentalmente

“La China Suárez hacía Rincón de Luz, tenía seis años. Y yo, Rebelde Way. Después no la vi nunca más y pasó del otro lado de la grieta en el momento de conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que pasó del otro lado de la grieta y con ella también trabajé”, contó Angie Balbiani en Los ángeles de la mañana sobre su relación con las actrices y su amistad con Pampita.

Sobre la actual mujer de Benjamín Vicuña, explicó: “Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina y sé que conviven con ella (por la China). Si fuera otra la situación y no hubiera hijos, te daría mi opinión, pero prefiero guardármela”. Fue entonces que Yanina Latorre indagó: “¿Para ser amiga de Pampita tenés que estar de su lado y odiar a sus enemigas?”. “No. En realidad tiene que ver con mi espíritu leonino -respondió la actriz-. Si yo soy tu amiga y alguien se mete con vos, por más que hayas matado a alguien, para mí vos tenés razón. Es así. La grieta tiene que ver con que si soy amiga de Carolina, voy a estar siempre del lado de Carolina”, enfatizó Angie que está esperando su segundo hijo.

También en diálogo con el programa de Ángel de Brito, Pampita se refirió a las diferencias entre su amiga y las actrices y dio a entender que ella no le pidió que cortara relación con Macedo o con Suárez: “No es así y saben que todos mis amigos son muy libres de hacer lo que se les antoje. Nunca me ofendo ni soy de reclamar”.

“No me gusta que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. No me gusta que la prensa busque eso en los portales. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa y cuido mucho el vínculo familiar”, agregó la jurado de La Academia, que prefirió no dar detalles de sus diferencias con las personas mencionadas por Balbiani.

La panelista y la conductora se conocen desde el 2002 cuando Angie interpretaba a Felicitas Mitre en la tira de Cris Morena Rebelde Way y Carolina fue como invitada a interpretar a una profesora de baile. “Carolina es una gran amiga que quiero muchísimo y que nos acompañamos desde hace muchos años”, había contando hace un tiempo a este sitio.

Hace un tiempo se había hablado también de una presunta pelea entre Ardohain y Puli Demaría luego de que la DJ se tomara una foto con la China Suárez en una fiesta de Argentina, Tierra de Amor y Venganza a la que había ido a pasar música. Incluso, ante la ausencia de la ex panelista al baby shower de la beba que espera la modelo con Roberto García Moritán, los rumores de distanciaiento entre ellas se hicieron más fuertes.

“No fui porque se lastimó mi hijo. Le avisé y listo, chau. No es un problema, es una boludez. Pero me sorprendió que en un programa de televisión hablaran dos días de esto. Te soy sincera: ¿a quién le importa saber si Puli Demaría fue o no al baby shower de Caro cuando tenés un país y un mundo que se está prendiendo fuego? Me da vergüenza que se hable y que se den hipótesis sobre mi vida personal y privada. ¡No quiero eso! Yo siempre fui de resguardar y cuidar mi amistad con Caro, de mantenerla en privado. Las veces que nos vemos no estoy todo el tiempo haciendo una selfie. No necesito mostrarle a nadie que tenemos una amistad. Somos amigas hace más de 20 años y nos acompañamos en momentos muy duros”, contó en diálogo con Teleshow.

Al ser consultada sobre si le pesaba la etiqueta “la amiga de Pampita”, dijo: “Me empezó a pesar… Gracias a Dios tengo un montón de amigas; ella no es mi única amiga. Soy DJ, tengo un trabajo que amo: le puse música a los Rolling Stones, al Príncipe de Mónaco, pude hacer las mejores fiestas acá, trabajé para grandes marcas. Mi trabajo era de hormiga y prefería que se me reconociera por eso… Caro genera una cosa con la prensa que es espectacular. Haga lo que haga siempre se habla de ella. Me parece maravilloso. Es una mujer que se hizo sola: a Carolina nadie le regaló nada. Es muy valorable lo que ha hecho y la mujer en la que se ha convertido. Su programa lo lleva increíble”.

Compartir

Linkedin Print