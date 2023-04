Parmetler: «Es preocupante esta ineficiencia de tratar de que la UNaF entre en crisis»

El rector de la Universidad Nacional de Formosa, Prof. Esp. Augusto Parmetler dio detalles sobre la situación económico-financiera en la casa de estudios, a raíz del desfinanciamiento por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

Según comentó Parmetler, “existe una deuda bastante importante con respecto al año pasado que está en manos de la justicia, y que se extiende hasta este año. El conflicto comienza cuando se otorgaron aumentos salariales por acuerdos paritarios en el mes de marzo de 2022, que consideramos no han sido suficientes. La acumulación de la deuda es de $580.000.000 en cuanto a haberes del personal y $60.000.000 sobre gastos de funcionamiento”.

“Para pagar los salarios con los aumentos hemos ocupado fondos propios generados por la universidad a través de ventas de servicios o remanentes del año anterior, entre otros. Por ejemplo, si yo debo $100.000 y le digo a mi acreedor que le voy a pagar $ 80.000, eso es lo que ellos llaman ‘devengado’, es decir, lo que se dice que se va a pagar. Por eso, cuando el Estado nos dice que se transfirió el 100% de lo devengado, quiere decir que transfirió lo que dijo que iba a pagar”.

“Nuestra obligación es garantizar el servicio educativo y seguir dando clases, por ello agotamos todos los recursos y el Consejo Superior declaró la emergencia económico-financiera, situación que este año continúa. Si bien hemos cerrado el 2022 reclamando la deuda por vía judicial, otra vez tenemos una diferencia por la falta de envío de fondos por los aumentos salariales de este año que no están contemplados en el presupuesto y que a esta altura superan los $100.000.000, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, y que se suman a los $580.000.000”, detalló el rector.

“Como lo del año pasado ya está judicializado, comenzamos los reclamos a la SPU acerca de lo que se debe de este año, porque no queremos llegar a otro proceso de judicialización. He pedido tres audiencias con el titular del organismo y hasta ahora no he tenido respuestas, por lo cual volví a pedir una audiencia para este mes, porque estamos reclamando fondos que nos corresponden por ley. Hay un poder del Estado que está perjudicando los salarios de los trabajadores”.

“Queremos evitar la situación de la UNCuyo, donde hay un paro docente casi por tiempo indeterminado, lo cual perjudica el servicio educativo. Por esto solicitaron la intervención del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que arreglen esta situación con los gremios. A los rectores nos toca administrar los fondos que nos envían, así como el año pasado administré los fondos generados por la UNaF. Teníamos dinero para construir el albergue estudiantil pero tuvimos que ocuparlo para pagar sueldos, entonces estamos reclamando lo que la SPU nos adeuda para poder reponer dichos fondos, que son genuinamente nuestros”, subrayó Parmetler.

“Este viernes 14 se lleva a cabo el plenario del CIN, por el cual ya he planteado su intervención, ya que es el organismo adecuado que debe resolver cuando hay un conflicto entre quienes administran el Estado y una de las universidades que forma parte del mismo. Aunque no lo resuelva, debe intentar iniciar un diálogo razonable con la participación de los técnicos contables en las reuniones, sobre todo tratándose de diferencias salariales”, señaló.

“Según mi experiencia, cuando hay un capricho en no dialogar, que el titular de la SPU no reciba a un rector es inusual, ya que nunca he sido opositor al sistema universitario, al gobierno nacional o al provincial. Por ello es preocupante esta ineficiencia de tratar de que la universidad entre en crisis, a partir de la falta de respuestas”, advirtió.

Acotó: “Está bien, uno admite que puede haber algún tipo de diferencia, que la UNaF quizás no sea la más importante de las Universidades, pero es una de las que está en una frontera donde estamos dando educación a muchos jóvenes. Y las cosas que hace demandan un gasto general”.

“Hoy tenemos las UUNN, todas no solamente la de Formosa, una deuda que ya va por el cuarto mes, que nos deben de gastos de funcionamiento. Que se suman a los 580 millones del año pasado y a los más de 100 millones de ahora; esa deuda que esperemos que en el corto plazo se solucione ya que tenemos una reunión del CIN este viernes”, reiteró.

“El año pasado ya hemos pedido la intervención del CIN cuando tuvimos este conflicto, pero estábamos prácticamente en una isla, casi solos, nadie creía. Ahora, esta es la cuestión de pruebas. Si el CIN no adopta una posición de defender los intereses del sistema universitario, porque ya no se trata de una universidad ni de Augusto Parmetler, sino que ya se está afectando al sistema universitario”, concluyó.

