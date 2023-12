Paro de colectivos: desde la Comuna buscan que se cumpla con el servicio de emergencia

Ayer se cumplió un nuevo día de paro de colectivos, desde la Comuna aseguran que la situación ya está judicializada y que continúan a la espera de que la justicia intime a la empresa a que se cumpla con el servicio de emergencia. El Grupo de Medios TVO habló al respecto con el subsecretario de transporte de la municipalidad, José Olmedo quien dijo que «esperan que una vez que salga favorable las medidas judiciales, la empresa cumplirá con el servicio de emergencia».

Olmedo comenzó diciendo: «desde el día uno que tomaron la decisión de ir a la retención del servicio los choferes, hemos presentado una medida autosatisfactiva contra la empresa que presta el servicio a fin de que se preste el servicio de emergencia, el que habíamos constatado que no se estaba cumpliendo».

«A raíz de esto, la juez que entiende en la causa ha dictaminado una resolución que le ha sido notificada el día jueves en horas de la tarde a los trabajadores donde les pedíamos que en una hora de notificada de la presente resolución deberían arbitrar los medios para que se preste el servicio de emergencia correspondiente y ante la negativa por parte de los trabajadores se ha preparado un informe, con las correspondientes actas de constatación y se elevó al Procurador General de la Municipalidad para que actuara en consecuencia pidiendo las multas correspondientes por la desobediencia judicial por parte de la empresa que presta el servicio», añadió.

«La empresa apeló la medida, pero la misma no suspende el proceso y se pasó a multar a Crucero del Sur por la no prestación del servicio desde aquella primera hora que corrió después de la notificación».

«Por un lado están las multas administrativas y por el otro las judiciales. Nosotros le hemos notificado a la empresa acerca de estas denuncias, creo que el importe a pagar será bastante abultado porque ya estamos en el séptimo día del paro de actividades. Hay que decir que el subsidio no entró previo al gobierno del ex presidente Alberto Fernández y este recién se está acomodando», señaló.

«Hay mucha confusión en torno a los subsidios, del presupuesto y demás acciones del gobierno actual, después aclararon que habrá una especie de compensación para el interior provincial en materia de subsidios».

«Como funcionario de la cartera de transporte tengo mucha incertidumbre porque no son muy claros en la comunicación. Hay que decir que si la empresa pudo conseguir para abonar la mitad de los salarios hace un día mas o menos. Tenemos otro inconveniente que tiene que ver con el pago del aguinaldo y si la empresa después de 6 días de paro pudo capitalizar el 50 por ciento de los salarios, supongamos que cumpla con lo que resta por abonar, se levante la medida de fuerza y ya en breve tendrá que hacer efectivo el salario del mes de diciembre más el segundo semestre del SAC, ahí la cuestión estará mucho más complicada y en consecuencia es bastante desalentador el panorama para los vecinos de la ciudad que utilizan este medio de movilidad», indicó.

Por último, indicó «consideramos que una vez que nos salga favorable las medidas judiciales, el empresario hará lo posible para que salga el servicio de emergencia».