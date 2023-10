Paula Chaves abandonó un móvil luego de una pregunta sobre Zaira Nara

Desde que se conocieron, Paula Chaves y Zaira Nara fueron grandes amigas. Compartían salidas, el inicio de sus relaciones, la llegada de los hijos y hasta se volvieron vecinas. Era común verlas juntas en eventos y en las redes sociales compartían imágenes de actividades cotidianas compartidas. A tal punto eran íntimas, que la conductora eligió a la hermana de Wanda Nara como madrina de Filipa, la hija más chica que tuvo con Pedro Alfonso -también son padres de Olivia y Baltazar.

Pero de un día para el otro el vínculo, que parecía inquebrantable, se cortó y aunque en un principio quisieron disimular los motivos de su distanciamiento, pronto se conocieron más datos y las conjeturas no tardaron en llegar. La razón de la pelea tiene nombre y apellido: Facundo Pieres, exnovio de Paula y el nuevo amor de Zaira. Y si bien la modelo reveló que a la primera que le preguntó si aprobaba el vínculo fue a Chaves, apenas se había iniciado un chat con él y que había recibido su visto bueno, Paula no pudo perdonarla. Zaira también dijo que decidió terminar con ese vínculo cuando vio que le afectaba a su amiga, pero eso tampoco bastó para amigarse.

Desde entonces, la relación entre ellas es nula y mucho se dijo al aire, en distintas notas que las modelos dieron durante estos meses. Hasta ahora que en un móvil de Intrusos, Paula se cansó y dejó al cronista hablando solo.

En las inmediaciones del estudio donde se desarrolla el Bailando 2023, el cronista Alejandro Guatti la entrevistaba por su reemplazo como jurado -entró una semana por Pampita, quien está de viaje en México- y todo era amabilidad hasta que le recordó a su antigua amiga: “Se te citó a vos y a Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming…”. “Mariano de la Canal”, completó Chaves, y siguió contestando: “Yo dije que no hace falta pelearse, uno puede tomar diferentes caminos en la vida pero no pelearse”.

“Y ahí te dijeron que vos lo habías hecho con Zaira”, contraatacó el periodista y ella respondió: “No, yo lo dije, no hay que pelearse”. En el medio de la charla, la conductora se dio cuenta hacia donde estaba mutando la entrevista y se le fue transformando la cara.

“¿Hubo alguna…?”, intentó preguntar Guatti pero Paula dio media vuelta y lo dejó hablando solo: “No, basta por Dios, chau. La misma pregunta siempre”.

El inicio del conflicto

Hace algunos días, Zaira salió al cruce cuando su examiga comenzó a postear mensajes enigmáticos que se relacionaban con la situación que estaban viviendo. “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, reconoció Nara y confesó que el vínculo que tenían era muy fuerte.