Paulo Londra está cada vez más cerca de volver a la música: «2022 es mío»

Compartir

Linkedin Print

A mediados de noviembre trascendió que Paulo Londra resolvió de manera “amistosa” la puja legal y multimillonaria con el sello discográfico Big Ligas. Ocurrió en una corte de Miami tres días después del comienzo del juicio y fue el primer paso para que comience a materializarse la vuelta del cordobés a la música.

Desde ese momento hasta hoy, la expectativa y la ansiedad de sus fanáticos viene creciendo y el propio Londra dio otro paso adelante en esa dirección durante los primeros minutos del año. “¡Feliz año nuevo, mi locos! Muchas gracias a los que me apoyan: 2022 es mío”, dijo el rapero en un video que publicó en sus Instagram Stories, especialmente dedicado a sus seguidores.

Desde hace unas semanas Paulo está de viaje por Estados Unidos y el año nuevo lo celebró en Los Angeles en compañía de algunos amigos cordobeses, entre los que está Leandro Bolmaro, basquetbolista de los Minnesota Timberwolves.

En la tarde del sábado 1ro de enero, Paulo subió otras IG Stories a su cuenta. En una de ellas, el rapero compartió el posteo de una cuenta de fans: allí se puede apreciar una foto suya en la que recibe un disco de doble platino por Homerun -su hasta ahora único álbum- en compañía de sus padres, Quique y Lourdes Farías. A la foto, le agregó una contundente leyenda: “A los que más quiero impresionar”, expresó Londra señalando tanto a sus progenitores como a sus fanáticos.

Además de disfrutar de un juego de la NBA en Minnesota, en el país del norte Paulo también pasó por el estado de Wisconsin, lugar en el que se divirtió con una moto de nieve y desde donde publicó su último posteo de Instagram de 2021. “Ya pasé las malas, me tocan las buenas. Por eso empecé a disfrutar”, dijo el autor de “Adan y Eva”, refiriéndose a la traumática puja legal que lo alejó de la música y que ya lleva más de dos años: la última canción que publicó hasta el momento es “Party”, lanzada el 26 de septiembre de 2019.

En los últimos días del 2021 también hubo otra pista sobre la vuelta de Paulo a la música, aunque algo más encriptada y “solo para entendidos”. Bizarrap estrenó su “BZRP Music Sessions #48″ con Tiago PZK, track que incluye la frase “Lo nuestro e’ un secreto, Biza Session 23″. La referencia apunta a la session “salteada” del productor -uno de los artistas argentinos más escuchados en todo el mundo-, ya que en su conteo pasa de la número 22 a la 24. Y aunque nunca fue confirmado por Biza, en el mundillo de las redes sociales se viene especulando largamente con que “la 23″ es una que ya tiene grabada con Londra y que recién verá la luz una vez que los problemas legales del cordobés se solucionen definitivamente.

En lo personal, las cosas no vienen del todo redondas para Londra: en septiembre de 2021 se separó de Rocío Moreno, quien es la madre de su hija Naomi y quien además espera por otra hija del rapero, a nacer en el primer trimestre del 2022. En Córdoba Capital y a más de 9 mil kilómetros de Los Angeles, Moreno recibió el nuevo año muy pegada a su primogénita y luciendo orgullosa su creciente panza de embarazada, algo que compartió en su perfil de Instagram.

Compartir

Linkedin Print